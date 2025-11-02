Mamá de Lyan Hortúa rompió el silencio sobre sus lujos y excentricidades tras meses de su liberación

El pequeño Lyan Hortúa fue secuestrado el pasado 3 de mayo por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, con tal solo 11 años, el menor fue sacado de su vivienda, teniendo en zozobra a su familia sobre su paradero y a quienes se unieron en oración y en respuestas rápidas del gobierno nacional para su pronta liberación. Sin embargo, tuvieron que pasar dieciocho días para que el menor fuera liberado, luego de conocerse que su familia, al parecer, habría pagado el rescate priorizando su bienestar y por supuesto, el de su mamá, Angie Bonilla, más conocida como ‘Barbie Vanessa’.

Más allá de la zozobra por lo ocurrido con el menor, salieron a la luz varias situaciones familiares que llevaron a muchos a tomar por otro rumbo esta caso. Uno de ellos, el padre biológico de Lyan, quien fue José Leonardo Hortúa Blandón, alias ‘Mascota’, fue un integrante de la banda de ‘Los Rastrojos’, liderada por ‘Diego Rastrojo’.

Otro de los detalles que también llamó la atención tuvo que ver con los millonarios negocios de la mamá del menor y su pareja, contando con famosas figuras del entretenimiento como clientes, además de los lujos que compartían a través de sus redes sociales. Si bien, después de la liberación de su hijo, la familia optó por alejarse de las redes sociales y superar juntos este complejo momento, hace pocos días Angie Bonilla decidió “contar su verdad” en medio de una entrevista con ‘Más allá del silencio’.

Luego de relatar cada uno de los instantes del secuestro de su hijo, su hospitalización y la fe que tuvo desde un inicio, también dejó claro que sintió señalada como madre y como mujer, destacando que la gente desconoce su historia, motivo por el cual decidió hablar:

“Mi pareja ha tenido toda su vida joyería, empezó con su joyería en el centro, allá es muy conocido. Sus sueños y es una de las cosas que más me ha dolido porque es un muchacho muy trabajador y muy esforzado, ver que sus sueños de pronto se vinieron a pique, porque es que la gente asume una verdad, asume una situación sin saber.

(...) Ni tengo ni he tenido propiedades como decían, cantidades de dinero, jamás, nunca, eso dañó en mí tantas cosas (...) Fuimos víctimas y ser revictimizados fue terrible, distorsionaron todo (...) Si soy trabajadora, yo he trabajado, he tenido boutique, he tenido negocio de icopores, asadero de pollos, joyería, nos ha costado un montón siempre me ha gustado trabajar, vender, yo no soy millonaria. No sé de donde sacaron todos esos millones y esas cosas, porque son como cruces pesadas (...) Esa la historia a mí me quedó Lyan", fueron las declaraciones expuestas por parte de Angie Bonilla.