Presentadora de ‘Día a Día’ rompió el silencio y habló con dolor del acoso que sufrió; equipo de Caracol intervino

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que ha acompañado a los televidentes durante más de 23 años durante las primeras horas del día, contando así con todo un grupo de presentadores, quienes se han ganado el cariño de los televidentes siendo este el caso de Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero. Sin dejar de lado a Sandra Posada, quien durante varios ha hecho parte de la producción desde la ciudad de Medellín.

Posada, además de ser parte de ‘Día a día’ activamente, incluso en algunas temporadas desde el set principal, también ha hecho parte de ‘La Red’, Caracol, donde se ha ganado el cariño de los televidentes.

Sin embargo, hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘Se dice de mí’, otro de los programas de Caracol Televisión, donde abrió su corazón para contar la situación de acoso que vivió y que dejó en ella un miedo debido a como se dieron cada uno de los hechos.

“Una vez apareció este personaje y me dijo, quiero rezar contigo una oración, ¿lo podemos hacer? Me tomó de la mano y empezamos a rezar, pensé que era una situación aislada. Al otro día empezó a aparecer, volvía y aparecía, así fue todos los días, llegaba en el lugar en el que estaba.

Llegó a ser la situación tan incómoda que apareció una vez con una bolsa llena de pétalos de flores y los tiró donde estaba y aquí pasa la reina, otro día aparecía con coronas, con elementos, era impresionante y así creo que fue casi un mes. Obviamente con el equipo de ‘Día a día’ en Medellín me ayudaron muchísimo y ellos alcanzaron a encarar a esta persona y ya lo último tratamos de no mencionar donde estaba, obviamente mandaba mensajes en Instagram.

Pero traté de ignorar el tema, pero si fueron días muy angustiantes hasta llegar al llanto no quiero salir del carro, del susto de encontrarlo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Sandra Posada, de ‘Día a día’.

¿Quién es el esposo de Sandra Posada, de ‘Día a día’?

El esposo de Sandra Posada de ‘Día a día’ es Felipe Camacho, quien ha dado de que hablar en diversas ocasiones debido a su rol como especialista de Neurociencia y también por su faceta desde el rol deportivo, ya que se desempeñó como motivador y psicólogo clínico desempeñándose en la Selección de Costa Rica. Aunque la pareja está radicada en Medellín junto a sus dos hijos, Julieta y Vicente, son constantes los viajes que debe cumplir Camacho por su trabajo.