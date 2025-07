Mamá de Lyan Hortúa reapareció en redes y confesó la dura realidad que vive su hijo tras el secuestro

Uno de los hechos que marcó trascendencia en los últimos meses en Colombia tuvo que ver con el secuestro de un menor de 11 años, como lo fue Lyan Hortúa, luego de que un grupo de hombres entrara armada a la vivienda de su familia y lo llevaron consigo, lo que destrozó a su familia, especialmente a su mamá, Angie Bonilla, más conocida, como Barbie Vanessa. La respectiva liberación del niño se dio el pasado 21 de mayo, luego de un calvario de 18 días.

Luego de la respectiva liberación, la familia optó por contar un perfil más teniendo en cuenta que salió a luz varios de los lujos y excentricidades con los que cuenta a partir de un negocio de joyas en el que varias figuras han sido los compradores. Si bien, ya han pasado casi dos meses desde aquel suceso, este hecho quedó en la memoria de Lyan, la principal víctima en todo este secuestro, pues según lo compartido por su mamá, el recuerdo de lo sucedido sigue presente a diario:

“Como mamá quisiera tener poderes, para evitar el dolor y sufrimiento de mis hijos. Cuánto quisiera poder borrar de la memoria de mi hijo, Lyan esos momentos de dolor… y sencillamente no lo puedo hacer, solo me queda esperar que el inmenso amor de Dios lo haga…

Hoy Lyan hizo un dibujo que conmovió mi corazón y me recordó que solo Dios podrá sanar lo que en él se rompió que hay cosas que no dependen de mí que tengo o dejar actuar a Dios sin exigencias. Solo dejando o sea su tiempo o siempre será mejor que el mío y así como el mismo llamo su dibujo “Una imagen vale más que mil palabras”, fueron las declaraciones que añadió Angie Bonilla a su respectiva publicación añadiendo una imagen del dibujo en el que se observa a los hombres con un arma mientras que el menor está en el centro de ellos.

Lyan Hortúa. Tomada de las redes sociales de Barbie Vanessa

¿Por qué la mamá de Lyan Hortúa se apoda como ‘Barbie Vanessa’?

Pero, también paso de largo, el apodo con el que cuenta Angie Bonilla, pues es más conocida como ‘Barbie’ Vanessa y a través de su cuenta de TikTok, hace unos meses explicó el motivo del mismo: “Amor esta es una pregunta constante para mí y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara, eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña, mi mamá me decía mi ‘Barbie’ negra y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’ y asimismo empezaron todos, no tiene nada que ver porque me crea o piense que me parezco una ‘Barbie’ no mis amores, me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”.