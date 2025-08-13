Margarita Rosa desata polémica al preguntar por qué a Harold Aroca no lo despidieron igual que a Miguel Uribe

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora y presentadora colombiana, quien cuenta con una amplia experiencia en los medios de comunicación, siendo recordada por su aparición en producciones como ‘El Desafío’ y ‘Café con aroma de mujer’. Desde hace varios años, la caleña se encuentra radicada en Estados Unidos en compañía de su pareja, sin embargo, las situaciones que se viven en Colombia siguen más latentes que nunca para ella.

Desde las pasadas elecciones presidenciales, Margarita Rosa demostró su apoyo por Gustavo Petro, el cual se ha mantenido durante sus más de dos años de gobierno, a pesar de que en ocasiones ha dejado claro su descontento en algunos de sus proyectos y declaraciones.

Sin embargo, uno de los hechos que ha marcado trascendencia en los últimos días ha tenido que ver con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que sufrió en la localidad de Fontibón y que lo mantuvo internado durante dos meses en la Fundación Santa fe.

Ante su deceso han sido varias las figuras políticas y de entretenimiento que se refirieron a este tema, enviando sus condolencias a la familia y rechazando cualquier tipo de violencia en Colombia. Por otra parte, Margarita Rosa generó sorpresa en medio de una de sus recientes apariciones, donde aseguró: “¿Por qué a Harold lo entierran hoy sin capilla ardiente?”.

Teniendo en cuenta que desde que se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe, se preparó un último adiós que tuvo lugar en el Congreso de la República, específicamente en el Salón Elíptico, donde el cuerpo del senador estuvo en cámara ardiente.

Pero, otro de los hechos que ha causado conmoción ha tenido que ver con Harold Aroca, un joven de 16 años, quien fue reportado como secuestro y días después fue encontrado sin vida en el barrio Los Laches ubicado en la localidad de Santa Fe.

Desde el 5 de agosto su mamá buscó ayudar en las autoridades para dar con su paradero, sin embargo, hasta el 10 de agosto se confirmó su hallazgo en un predio de la Empresa Acueducto de Bogotá con signos de tortura, donde su familia pide justicia frente a este caso y los responsables detrás de este hecho.

Cabe resaltar que luego de las respectivas declaraciones de Margarita Rosa de Francisco, la serie de reacciones no se han hecho esperar tanto de críticas como de apoyo, “Margarita, esa pregunta y en mayúsculas, es innecesariamente polarizante, como tantas declaraciones que se hacen en ambos lados del espectro político”, “Margarita te necesitamos acá en Colombia, en el Senado, por favor forma parte de la historia del cambio”, “Qué manera de desconocer y generar odio, estudie un poquito más, no se siga desprestigiando sola”. ”Ambas muertes duelen, pero sigues promoviendo lucha de clases, la de Miguel fue un magnicidio por expresar sus ideas".