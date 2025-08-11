Velación y exequias: Así será el último adiós a Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto, luego de ser víctima de un complejo atentado en la localidad de Fontibón mientras que daba a conocer algunas de sus propuestas, ya que buscaba darse a conocer como precandidato presidencial. Luego de varios procedimientos médicos, se confirmó su deceso, siendo este un duro golpe para su familia, especialmente para su esposa, María Claudia Tarazona, y su hijo, Alejandro.

¿Dónde será velado Miguel Uribe Turbay?

Luego de varias horas de su fallecimiento, sobre las 9 am del 11 de agosto, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay salió de la Fundación Santa fe para Medicina Legal para así llevar a cabo el respectivo proceso. Asimismo, se conoció que luego de esto, el precandidato presidencial será velado en cámara ardiente en el Congreso de la República, decisión que fue confirmada por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, luego de una conversación con la hermana de Turbay, María Carolina Hoyos.

La familia y las directivas del Congreso se encuentran preparando y coordinando este proceso, pues se espera que el cuerpo de Miguel llegue sobre las 3 pm, empezando así con un acto en su honor.

Exequias de Miguel Uribe Turbay

Se conoció que, posteriormente, las exequias de Miguel Uribe Turbay se llevarán a cabo en la Capital Primada de Bogotá en compañía de sus familiares, amigos y colegas políticos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

El mensaje de la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, tras su fallecimiento

Luego de la divulgación del fallecimiento de Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, apareció en sus redes sociales, para confirmar esta noticia con un sentido y doloroso mensaje: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.