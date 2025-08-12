El mensaje en un papel que dejaron en el bolsillo asesinos de Harold Aroca, menor hallado muerto y torturado en Bogotá

El cuerpo de Harold Aroca García, un menor de 16 años que cursaba octavo grado en una institución educativa de Bogotá, fue hallado sin vida en una zona boscosa del sector de Los Laches. Presentaba claras muestras de violencia y, según las autoridades, posibles signos de tortura cometidos minutos antes de su asesinato.

El joven había sido reportado como desaparecido el pasado 6 de agosto, luego de salir un día antes hacia el barrio Los Laches. Fue visto por última vez en unas canchas de microfútbol, vestido con una chaqueta y un saco rojo, además de un uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo.

Fiscalía investiga homicidio de joven en Los Laches, posible retaliación entre bandas criminales

Tras varios días de intensa búsqueda por parte de su madre y familiares, el 10 de agosto se confirmó su hallazgo. De acuerdo con su madre, Aroca fue asesinado y presentaba signos de tortura. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y planteó varias hipótesis.

Las autoridades señalaron que el crimen podría estar relacionado con una retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, en las que presuntamente el menor habría sido instrumentalizado. Sin embargo, la madre rechaza esta versión y sostiene que el hecho podría estar vinculado a comentarios que su hijo hizo en el colegio, en los que aseguraba conocer al presunto autor de un homicidio.

Durante la inspección al cuerpo, los investigadores hallaron en uno de sus bolsillos un papel con un mensaje que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, lo que podría ser una prueba clave para el caso.

En el tiempo que el joven estuvo desaparecido, sus familiares recibieron mensajes desde su celular e incluso una llamada en la que un desconocido afirmó que “se lo habían llevado por un inconveniente”. La triangulación de la última señal del teléfono llevó a las autoridades a una zona controlada por grupos criminales, donde se registró un enfrentamiento armado.

Según la madre, también recibieron un mensaje en redes sociales que indicaba que buscaran en el bosque, lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo. El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, reiteró que la investigación está bajo una Unidad investigativa para esclarecer los hechos y dar con los responsables.