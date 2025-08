Margarita Rosa de Francisco aplaudió la alocución de Gustavo Petro y aseguró que ha sido la mejor del mandatario

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, presentadora y escritora colombiana, quien durante varios años se destacó en diferentes producciones, lo que la llevó a convertirse en una de las figuras más destacadas del entretenimiento. Sin embargo, el rol político de la caleña tampoco ha pasado de largo, dando de que hablar por sus declaraciones en apoyo al presidente Gustavo Petro, lo que ha traído consigo varias críticas, pero a pesar de ello sigue demostrando su cariño por el mandatario.

Si bien, desde hace un tiempo Margarita decidió tomar un nuevo rumbo, radicándose en Miami, esto no ha sido impedimento para que siga al pendiente de las diferentes situaciones que se viven en el país y por ende, su voto durante las pasadas elecciones presidenciales a Gustavo Petro.

Aunque en pasadas ocasiones ha dejado claro que existen cosas con las que no está de acuerdo, también ha sacado a flote aquellos avances obtenidos con el actual gobierno. Sin embargo, varios colombianos han expuesto su molestia por las repetidas alocuciones presidenciales, de las que Petro ha sido criticado en cada una de ellas.

La más reciente se dio durante la noche de este 5 de agosto, donde Gustavo Petro se refirió al Sistema de salud y la implementación de los acuerdos de ley, donde también aprovechó para referirse a los medios de comunicación, así como también cupos universitarios. Ante el hecho y como es costumbre fue tendencia por algunas de sus frases como lo fue “Aquí sí que se tomaban muchos tragos y quién sabe qué más, pero (ahora) aquí nadie se toma un trago mientras trabaja”.

Con el paso de las horas fueron varias de las declaraciones tanto en contra como a favor, una de ellas tuvo que ver con Margarita Rosa de Francisco, quien aseguró: “La mejor y más importante alocución que le he visto hacer al presidente Gustavo Petro. Sé que hay que hacer mucho más y corregir muchas cosas, pero, como votante, me doy por bien servida. Ojalá los cambios que nos muestran las cifras continúen profundizándose. Solo un pueblo despierto ayudará en 2026“.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco no tuvo hijos?

En pasadas entrevistas, Margarita Rosa de Francisco sostuvo que no tuvo hijos, ya que no sintió ese deseo maternal y entre sus planes no estaba convertirse en madre. Si bien, respeta a las mujeres que desean desde muy corta edad formar una familia, destaca que tuvo otros proyectos desde el inicio de su carrera.