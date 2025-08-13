Video del momento del secuestro del joven Harold Aroca hallado muerto y torturado en zona boscosa en Bogotá

La ciudad de Bogotá está conmocionada por el caso de Harold Andrés Aroca García, un adolescente de 16 años del barrio Los Laches, quien fue secuestrado, torturado y asesinado. Un video que muestra el instante en que fue llevado en contra de su voluntad se convirtió en una pieza clave en la investigación que adelantan las autoridades.

Harold fue visto por última vez el pasado 5 de agosto, en unas canchas de microfútbol de su barrio. Vestía chaqueta y saco rojos, uniforme de fútbol, tenis blancos con azul y medias negras con amarillo. En las imágenes de video se aprecia a varias personas forzándolo a salir del lugar, minutos antes de que desapareciera.

Madre de Harold Aroca halló el cuerpo de su hijo tras cuatro días de búsqueda

Su madre, desesperada, denunció de inmediato la desaparición ante la Policía y otras autoridades, pero asegura que no recibió apoyo oportuno. Durante cuatro días, buscó incansablemente junto a familiares y vecinos, hasta que, el 10 de agosto, ella misma halló su cuerpo sin vida en una zona boscosa cercana a Los Laches.

Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba claros signos de violencia y posibles indicios de tortura, ocurrida minutos antes del asesinato. En uno de sus bolsillos, los investigadores encontraron un papel con un mensaje que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, elemento que podría aportar pistas cruciales sobre el móvil y los responsables.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y planteó varias hipótesis. Una de ellas sugiere que el crimen estaría relacionado con una retaliación entre bandas dedicadas al microtráfico, en las que presuntamente el menor habría sido instrumentalizado. Sin embargo, su madre rechaza de manera tajante esta versión y sostiene que todo podría estar vinculado con comentarios que Harold hizo en el colegio, donde aseguró conocer al presunto autor de un homicidio.

En los días que Harold estuvo desaparecido, su familia recibió mensajes desde su teléfono celular e incluso una llamada en la que un desconocido afirmó que “se lo habían llevado por un inconveniente”. La triangulación de la última señal del móvil condujo a una zona controlada por grupos armados, donde se registró un enfrentamiento con las autoridades.

También recibieron un inquietante mensaje en redes sociales que los instaba a buscar en un bosque. Fue allí donde, finalmente, hallaron el cuerpo del joven. El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, confirmó que la investigación está en manos de una unidad especializada y que se están analizando las grabaciones de cámaras, testimonios y material forense para identificar a los responsables.

La madre de Harold exige justicia y que el crimen no quede impune: “Si no hicieron nada para salvarlo con vida, al menos que actúen ahora para que paguen quienes lo mataron”, dijo entre lágrimas.

El caso de Harold Aroca ha generado indignación y ha reabierto el debate sobre la seguridad en los barrios más vulnerables de Bogotá, donde la violencia y la acción de grupos criminales siguen arrebatando vidas jóvenes.