Capturado pero no imputado: menor del atentado a Miguel Uribe no podrá asistir a audiencia

La audiencia de imputación de cargos contra el menor de 14 años vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay fue aplazada por recomendación médica, según confirmó la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento judicial fue reprogramado para el martes 10 de junio a las 9:00 a.m. y será reservado, conforme a lo estipulado en la ley para adolescentes en conflicto con la justicia.

PUBLICIDAD

Más noticias: Primera clínica que atendió a Miguel Uribe dio a conocer el lamentable estado en el que llegó tras el atentado

El joven, señalado de haber disparado contra el senador y precandidato presidencial el pasado sábado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia (Fontibón), permanece hospitalizado y bajo estricta vigilancia de la Fuerza Pública. Su estado de salud es delicado tras haber sido herido en una pierna durante el intercambio de disparos con el esquema de seguridad del congresista.

Además de las heridas de bala, el menor también sufrió lesiones en la cabeza provocadas por la comunidad tras el ataque. Fue intervenido quirúrgicamente y continúa en proceso de recuperación, razón por la cual los médicos tratantes solicitaron posponer la diligencia judicial. La Fiscalía había adelantado que le serían imputados los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Lea también; “El Clan del Golfo y la ultraderecha están detrás del atentado a Miguel Uribe”: Daniel Quintero lanza grave acusación

Durante su aprehensión, el adolescente gritó: “Lo hice por plata, por mi familia”, según quedó registrado en cámaras de seguridad, las cuales también documentan su intento de huida. En los videos se le escucha decir: “Déjenme levantar, necesito darles los números”, lo que podría convertirse en una línea clave para esclarecer si actuó por encargo.

Pese a la reprogramación de la imputación, este lunes un juez ya legalizó su captura tras confirmar que fue detenido en flagrancia con una pistola Glock 9 mm. La investigación continúa su curso mientras la Fiscalía recopila más elementos de prueba y perfila posibles autores intelectuales.

PUBLICIDAD

¿Qué significa que aún no haya sido imputado?

La imputación de cargos es un acto formal mediante el cual la Fiscalía le comunica a una persona los delitos por los que se le investiga. Según el Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004), hasta que no se realice esta audiencia, el menor no tiene la calidad de imputado formalmente, lo que significa que aún no se le han endilgado cargos jurídicos ante un juez.

En este caso, aunque el joven fue capturado en flagrancia, la audiencia de imputación fue aplazada por razones médicas, tal como lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. Esto implica que el proceso judicial está en etapa preliminar, y no puede definirse ninguna medida de internamiento ni restricción judicial hasta que no sea escuchado por una jueza de infancia y adolescencia.

Le puede interesar: Yina Calderón postulará a una de sus hermanas para la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Fuentes del ente acusador explicaron que el aplazamiento no afecta la legalidad de su aprehensión, ya que esta ya fue validada por un juez. Sin embargo, hasta que no se le imputen formalmente los delitos, el menor no tiene una defensa activa dentro del proceso penal ni se pueden adoptar decisiones judiciales definitivas en su contra.

La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) también establece que estos procedimientos deben realizarse en condiciones que garanticen los derechos del menor y en audiencias reservadas. De ahí que la diligencia fue reprogramada para el martes 10 de junio, a la espera de su evolución médica tras la intervención quirúrgica que recibió por las heridas sufridas durante el atentado.

En paralelo, el estado de salud del senador Miguel Uribe continúa siendo crítico. Según el último parte médico emitido por la Fundación Santa Fe de Bogotá, el paciente ha mostrado escasa respuesta a los tratamientos médicos. Uribe fue impactado por varios disparos durante un acto de campaña y permanece bajo atención intensiva.

La Fiscalía ha reiterado que la investigación cuenta con más de 80 funcionarios especializados y continúa el análisis de cámaras, entrevistas y demás pruebas recolectadas en el lugar del atentado. Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los posibles móviles y redes detrás del ataque.