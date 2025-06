Así es la tierna historia de amor de Miguel Uribe y su esposa: Le escribió hasta una canción para conquistarla

Un nuevo episodio de violencia sacudió al país el pasado sábado. En Bogotá, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado con arma de fuego que lo dejó en estado crítico. Según los primeros reportes, el dirigente político recibió varios disparos y actualmente se debate entre la vida y la muerte.

María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, se pronunció a través de las plataformas digitales del político, haciendo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que compartan únicamente información verificada sobre su estado de salud.

En medio de la conmoción, han comenzado a circular detalles sobre la vida personal del precandidato y sin duda, una de las preguntas que ha acaparado a los colombianos es cómo se desarrolló la historia de amor de Turbay con su esposa María Claudia Tarazona.

En diálogo con Red+, anteriormente Miguel había afirmado que jamás pensó encontrar a la mujer de su vida y calificó a Tarazona como su más grande realización.

¿Cómo se conocieron Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona?

Según el relato de la pareja, ambos se conocieron en entornos políticos y luego de trabajar en diversas campañas, decidieron darse una oportunidad, no sin antes hablar claro sobre las grandes diferencias de ambos. Pues, Tarazona ya tenía 3 hijas de un anterior matrimonio y Turbay era bastante joven para entonces.

“El mayor regalo de mi vida ha sido conocer a María Claudia y a sus hijas. Nosotros nos conocimos cuando yo estaba en campaña al Concejo de Bogotá, nos unió la vocación de servicio. Una amiga en común nos presentó, nos conocimos, la invité a que hiciera parte de la campaña y nos volvimos muy buenos amigos”, explicó Turbay.

Aunque la pareja dejó de verse por un tiempo cuando Turbay logró ser concejal a sus 24 años de edad, Miguel decidió también lanzarse al amor y le confesó a María Claudia sus sentimientos.

“Durante la campaña yo nunca me di cuenta de que Miguel estaba enamorado, yo estaba pasando por un proceso muy duro de separación y estaba lidiando con todo. No percibí nada durante el trabajo con él”, agregó Tarazona.

En cuanto a los detalles románticos de la pareja, ambos coinciden en que Miguel es un apasionado por la música y durante toda su vida ha aprendido a tocar instrumentos. Cuando inician a salir formalmente, Turbay le compone una canción a Tarazona en la que le expresa todo el amor que siente por ella.

“Él me invitó a comer y me contó que no había podido dejar de pensarme, etc. Pero él estaba muy chiquito, yo le dije que tenía tres hijas y demás. Y ahí es cuando él me compone una canción en la que básicamente me dice que suelte el pasado”, afirmó María Claudia.