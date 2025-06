Yina Calderón postulará a una de sus hermanas para la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Tras cuatro meses de emisión 24/7, RCN le pondrá fin a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa en el que resaltó la creadora de contenido Yina Calderón, mujer que, a pesar de no llegar a la gran final sigue generando conversación por todo lo relacionado con el reality, algo que incrementó en demasía luego de dar a conocer que va a proponer a una de sus hermanas para la siguiente entrega.

Con una emisión de tres horas que irá desde las 8:00 p.m hasta las 11:00 p.m, ‘Nuestra Tele’ le dará a conocer a los colombianos el nombre de la celebridad que heredará el trono de Karen Sevillano y disfrutar del jugoso premio final; siendo Andrés Altafulla, Emiro Navarro, La Toxi Costeña, y Melissa Gate, quienes se disputarán estos beneficios.

La Casa de los Famosos (Captura de pantalla)

A la hora y fecha que se escribe este artículo se desconoce el nombre del ganador, pero de lo que sí se está empezando a hablar es de los posibles integrantes de la tercera edición de este programa de convivencia; y más tras la historia publicada por Calderón en su cuenta de Instagram donde acumula 606.000 seguidores, en la que expresó que va a postular a su hermana Juliana, con el objetivo de que el legado de las Calderón en este tipo de programas se extienda con los años.

Juliana Calderón Instagram: Yina Calderón

Otro nombre que estaba sonando con gran fuerza para la entrega que termina y la que viene es el de Kelly Ríos, ‘Guajira’, ganadora de ‘El Desafío’ junto a Kevyn Rua, mujer que descartó esta posibilidad con las siguientes declaraciones: “A mi mami no le gusta eso. Ella escucha ese nombre y le da algo, me hace recordar que aún hago lo que ella diga y que me sigue cuidando como cuando tenía 6 años. La preparé para ese momento, le prometeré que no voy a pelear con nadie y tal vez no lo piense”, manifestó semanas atrás.