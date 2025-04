“La consulta popular de Petro es para poner a la gente en modo campaña”: Catherine Juvinao

La Representante a la Cámara, Catherine Juvinao, habló en exclusiva con Publimetro, sobre temas coyunturales como la salud en Colombia y la polémica del presidente por supuestos acaparamientos de medicamentos por parte de Audifarma; igualmente la congresista se refirió a las elecciones de 2026 y su episodio con el cigarrillo electrónico en plena sesión del Congreso.

Publimetro: Petro ha señalado que los denominados gestores farmacéuticos como Audifarma, estarían acaparando medicamentos con algún tipo de interés político. ¿Qué lectura hace de esto?

Catherine Juvinao: Lo primero que hay que decir es que Audifarma le está cortando servicios a los afiliados de Nueva EPS, y Nueva EPS es la EPS pública, que supuestamente va a ser la columna vertebral del nuevo modelo que se propone en la reforma a la Salud, pero que además, es una EPS que está intervenida desde abril del año pasado por el Gobierno Nacional.

De manera que la primera pregunta que hay que hacer es, ¿Qué está pasando con la intervención? Si desde hace ya un año, básicamente, el Gobierno está al tanto. Ahora bien, nosotros estamos en este momento también adelantando nuestra propia investigación desde nuestra curul a ver si hay algún comportamiento irregular de Audifarma.

Yo creo que en el debate de reforma a la salud no hay por qué salir a defender ni a uno ni a otro actor, porque aquí todos han cometido pecados, las EPS han cometido pecados, seguramente los gestores farmacéuticos también, pero también es cierto que el Estado ha cometido pecados, el Gobierno ha cometido pecados y parte de la corrupción de la salud, ojo, está en la red pública hospitalaria manejada por alcaldes y gobernadores.

Hay que hacer un llamado al presidente Petro a que con el mayor nivel de rigor, haga sus análisis y no se precipite como lo hizo en ese allanamiento a la bodega de Audifarma, inclusive a mostrar fotos de medicinas diciendo que son una cosa cuando ni siquiera lo son, como pasó con el caso del medicamento de tiroides.

PM: Usted es una de las congresistas que más se opone a la reforma a la salud del gobierno. ¿Cuál es su argumento por el que no quiere que el proyecto pase?

CJ: La reforma ¿Por qué es mala? Porque no resuelve los problemas del sistema, aquí nadie está partiendo de defender el sistema actual, que eso es algo que el presidente nos quiere endilgar y que entonces estamos defendiendo las EPS y que no queremos que nada cambie, falso de toda falsedad empezando porque yo voté por Petro, para que hubiese un cambio, lo que pasa es que pueden haber cambios positivos y pueden haber cambios negativos y en este caso yo creo que la reforma y el modelo de salud que plantea es un cambio para peor.

Es un cambio que uno, estatiza la rectoría del sistema, eso a mí me parece muy grave, porque el Estado colombiano que son los políticos, cuando hablamos del Estado estamos hablando de políticos, no han demostrado históricamente estar en mejor capacidad de manejar o de gobernar el sistema de salud. Dos, que aumenta el poder y la injerencia en la contratación de las redes, en decir cuáles son los prestadores que pueden estar habilitados a los políticos, me refiero a alcaldes y gobernadores, les crea una burocracia absolutamente injustificable.

Tercero, no cambia la manera en cómo se eligen los gerentes de los hospitales públicos, que hoy eso es un foco de corrupción, todos los escándalos que hemos tenido de la hemofilia, el cartel del SIDA, el cartel de las mujeres embarazadas, que todo eran puros pacientes fantasmas, facturas fantasmas, todo esto se ha dado en la red pública.

Cuarto, lo que se intenta hacer con la ADRES, lo he dicho varias veces y lo sostengo, es una aberración. ADRES que hoy no contrata las clínicas y hospitales, los va a contratar, cerca de 60.mil prestadores. Yo quiero hacer una pregunta, ¿Alguien de verdad cree que ADRES tiene la capacidad de armar una red de 60 mil prestadores? No la tiene.

PM: La reforma laboral se hundió en el congreso y el presidente llamó a Consulta Popular ¿Está de acuerdo?

CJ: Yo pienso que definitivamente la reforma laboral merecía ser debatida en la Comisión Séptima del Senado. O bien para uno oponerse o bien para tratar de mejorarla. Yo creo que fue precipitado archivarla, entre otras cosas porque a diferencia de la reforma a la salud, la reforma laboral no es mala per se.

Era absolutamente necesario abrir el debate para recobrar lo perdido en materia de recargos nocturnos, en materia de dominicales, en materia de estabilidad laboral, pero también creo que la reforma sí tenía unas oportunidades de mejora en ciertas medidas que a mi juicio no se podían imponer de manera igual para una empresa grande de más de 100 trabajadores o las empresas aquí de los emporios económicos y las micro y pequeñas empresas que son el 90% del tejido empresarial.

Yo siempre le dije al gobierno, claro, ustedes le pueden decir a Sarmiento Angulo, usted a partir de mañana a las 6 de la tarde me le paga a todo el mundo más plata y se le incrementan los costos laborales al empresario en un 30%. Las empresas grandes lo pueden asumir y lo tienen que asumir.

Pero quizás la panadería del barrio no lo puede asumir, quizás la peluquería del barrio no lo puede asumir, quizás el tendero de la esquina que estaba tratando de formalizar a los poquitos empleados que tiene ya no los puede formalizar.

Ahora el gobierno de manera absolutamente legítima, porque yo no considero que una consulta popular es un golpe al Congreso o es un golpe a la separación de poderes, es una figura contemplada en la Constitución, es legal, es legítima, es un mecanismo de participación ciudadana y el gobierno lo puede usar.

¿Cuál es el cuestionamiento que uno quizás hace? Que el gobierno realmente no está haciendo la consulta popular para aprobar las reformas y esto lo confesó Armando Benedetti, ellos están haciendo la consulta popular porque necesitan poner a la gente en modo campaña, ellos saben que no van a alcanzar el umbral, ellos saben que muy probablemente, quizás la mayoría de preguntas, si no todas, no alcancen el umbral ni siquiera, de repente algunas salen derrotadas.

PM: Usted propuso que se incluyera en las preguntas la rebaja del salario de los congresistas.

CJ: Yo he sido autora de este proyecto y lo que le propongo ahora al gobierno es si ustedes de verdad van a meter temas de justicia laboral, y si lo que quieren si al final no se alcanza el umbral, es que la ciudadanía se exprese y mande un mensaje contundente al congreso, pues qué mejor que incluir la pregunta de si le rebajamos el salario a los congresistas, porque yo le digo una cosa, yo no creo que en este congreso sea imposible pasar una reforma a la salud, sí se puede, lo que pasa es que este gobierno no quiso concertar.

Lo que sí estoy segura y se los puedo decir, que es imposible de pasar en este congreso es la rebaja al salario de los congresistas. Ahí puede haber todo ánimo de concertación y al final no se va a aprobar, porque los congresistas y la verdad creo que no solamente los congresistas, ningún ser humano se quiere bajar el salario nunca, ¿no? Entonces es es una cosa que le cuesta al afectado decidir.

PM: A usted y a su compañera Katherine Miranda sectores del gobierno las atacan por supuestamente utilizar sus banderas para hacersen elegir parlamentarias

CJ: Lo primero es marcar una diferencia que me parece importante y es que la representante Miranda sí hizo parte formal de la campaña de Gustavo Petro, yo no. Yo cuando hice campaña al Congreso estaba con Sergio Fajardo y cuando yo me elegí Representante a la Cámara el 13 de marzo de 2022, yo nunca había hablado de Petro en mi campaña.

Yo hice mi campaña con una causa clara que era luchar contra la vagancia en esta corporación, cosa que hemos cumplido. Entonces cuando a mí los petristas me dicen que es que yo me elegí con los votos del Pacto Histórico, yo les digo, eso es una contradicción en los términos, porque los votos del Pacto Histórico votaron por el Pacto Histórico.

Es decir, los petristas no votaron por mí, mi electorado es de centro. Dos meses después de que me elegí a finales de mayo o comienzos de junio es cuando yo tomo la decisión de apoyar a Gustavo Petro.

Esto fue justo antes de la primera vuelta, ya llevaba dos meses electa. Y les voy a decir una cosa para que se asombren los petristas, cuando yo anuncié mi apoyo a la candidatura de Gustavo Petro mis electores casi me descabezan, (27:14) casi me matan. No es responsabilidad mía que este gobierno, en su increíble sectarismo, radicalismo, escándalos de corrupción, politiquería, clientelismo; Y por el hecho de yo haber votado por Gustavo Petro no estoy obligada a apoyarle los disparates.

PM: ¿Cuál será el candidato que apoyen desde el partido Alianza Verde para las elecciones de 2026?

CJ: Yo creo que es muy temprano para esa conversación. El Partido Verde siempre ha dejado, por lo menos en las últimas elecciones presidenciales, a sus integrantes en Libertad.

El Partido lo que hace es que elige un grupo de candidatos a la presidencia y le dice a sus a sus integrantes, “Ustedes pueden apoyar dentro de esta baraja al que quieran.” Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en 2022. En 2022 estaba Sergio Fajardo, pero también estaba Carlos Amaya. Había una serie de estaba Jorge Enrique Robledo que fue lo que se llamó en ese momento la coalición de la esperanza y digamos que dentro de esos candidatos uno elegía y yo elegí Fajardo.

Considero que es altamente probable que eso vuelva a pasar para 2026.

Publimetro: ¿Qué pasó en el episodio del cigarrillo electrónico en plena sesión del Congreso?

Catherine Juvinao: Cometí una infracción. Digamos que yo soy una mujer que se cuida muchísimo de las normas de todo. Básicamente estábamos en una plenaria supremamente angustiante, estresante, estábamos todos muy ansiosos y un colega, el que no voy a vender, que era el verdadero dueño del vapeador, me lo prestó.

Fue un error que no quiero, digamos, decir que no fue nada porque es una infracción y a los congresistas no se nos está permitido las infracciones de ningún tipo. Ni las infracciones bobas ni las infracciones graves.

Yo, digamos, lo reconocí, le pedí perdón a mis electores, pero lo considero algo que ya pues está pasada la página. Habiendo dicho esto, yo también le quiero decir a la ciudadanía que no vapeen, realmente no está bien para la salud. Yo nunca he fumado, eso es lo peor de todo, que yo nunca he fumado cigarrillo.