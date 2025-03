Lo último: Se cayó la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado

Se acaba de confirmar que en la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma laboral, tal y como se había pronosticado durante la semana pasada. Los ocho congresistas que habían firmado la ponencia negativa de ese proyecto de ley hace unos días se mantuvieron en su posición, pese a las críticas del presidente Gustavo Petro.

Ocho votos fueron por el sí al archivo y seis por el no. Con ello, el proyecto naufragó. Aunque se espera que la decisión sea apelada, lo cierto es que será muy difícil para el Gobierno Nacional conseguir que la reforma laboral sea aprobada en el Congreso.

“Un verdadero representante del pueblo debe saber escuchar el mensaje del pueblo.Son representantes del pueblo y no hay dinero que valga que haga contradecir el mandato del pueblo”, escribió hace unas horas el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

El gobierno Petro insistirá en la consulta popular para aprobar la reforma laboral

Al parecer, se refería a los congresistas que estaban discutiendo en ese momento el archivo a la reforma laboral. Sin embargo, no pudo evitar que se hundiera. Entre tanto, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que no les importaba que el proyecto se hundiera en esa instancia, pues su apuesta ahora es otra: la consulta popular convocada por el primer mandatario.

“Ya el presidente de la República y los ministros tomaron la decisión de (hacer) una consulta popular. Y la consulta va sí o sí. El paso siguiente es mandar las preguntas al Senado de la República y luego de que se pronuncie, convocar a las elecciones”, explico Benedetti.

Después de que se confirmó el naufragio de la reforma laboral, varios congresistas del Pacto Histórico han condenado la decisión de sus colegas.

“Ninguno de los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo recapacitó. No quisieron dar el debate, no quisieron concertar, no quisieron escuchar a las mayorías sociales que hoy se manifestaron en favor de la reforma.Le dieron la espalda a millones de familias trabajadoras y pisotearon sus reivindicaciones. Se les olvida que, en democracia, el pueblo es el que manda”, sostuvo la congresista a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien fue ponente de la reforma laboral en la Cámara de Representantes.