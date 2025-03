“No Presidente. Esto no es una dictadura”: Paloma Valencia por orden de aplicar reforma a la Salud

El presidente Gustavo Petro estuvo en Norte de Santander y fue allí donde durante su discurso aseguró que no esperará al Congreso y que se deben implementar las reformas de inmediato, en particular la de la Salud.

“Entonces, estas reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, dijo Petro.

Paloma Valencia le respondió a Petro que aseguró que no necesita el Congreso para implementar las reformas

“No presidente usted no se puede brincar la ley 100 y sus complementarias. Esto no es una dictadura, está obligado por la Constitución y la ley. Petro ordenó implementar de inmediato la reforma a la salud: “No vamos a esperar al Congreso, no lo necesitamos””, escribió Paloma Valencia, senadora del Dentro Democrático, reaccionando a las palabras del mandatario de los colombianos.

Además, durante el discurso dijo: “Aquí estamos haciendo entonces la reforma a la salud en la práctica, y le he pedido al ministro y al superintendente, dadas las amenazas que dicen que se ciernen sobre la reforma a la salud que presentamos, que se profundicen las reformas dentro de la ley actual, sí se pueden. Por ejemplo, en la prensa han dicho todos los días prácticamente que no hay medicamentos”.

Asimismo, agregó que “La ley habla de crear gestores farmacéuticos, pero no habla de que serán cuatro o tres, sino que puede ser cualquiera que el Ministerio (de Salud) autorice. Y por tanto yo quiero que haya muchísimos gestores farmacéuticos en Colombia, que lo sea Drogas La Rebaja, que lo sean los extranjeros que quieran, que lo sean los mismos laboratorios que producen medicina en Colombia, que el 4-72 que antes se llamaba Adpostal, preste sus servicios de mensajería, que es la mejor mensajería de Colombia”.