“Nos traicionó, eso es traición de clase”: Mafe Carrascal a Katherine Miranda por la reforma laboral:

Publimetro: ¿Desde el Pacto Histórico los sorprendió el hundimiento virtual de la reforma laboral en la comisión séptima del Senado?

Mafe Carrascal: Estamos esperando qué va a pasar el martes a las 10 de la mañana, cómo va a ser esa votación, hasta el momento sabemos que hay ocho senadores que son mayoría y que votarían por el hundimiento. Ante esto vamos a salir a las calles, vamos a estar movilizándonos en las carreteras y en las plazas, en absolutamente todos los espacios por esta reforma laboral.

Esperábamos un debate intenso, sobre todo ideológicamente, porque lo que hemos visto en estos dos años que he liderado esta reforma en el Congreso, es un enfrentamiento no tanto desde las ideas propias y de argumentos, sino una confrontación profundamente ideológica, política y clasista, muy clasista, donde ellos, quienes están representando a un sector político, pero además también gremial de oposición, le declaran la guerra a la clase trabajadora que es la que sostiene el país.

PM: El presidente llamó a consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida si tanto la reforma laboral como la de salud, deben ser aprobadas. ¿Le alcanza el tiempo al presidente para hacerlo?

MC: Por supuesto, el gobierno ya está diseñando cuál sería la pregunta o las preguntas de la consulta. El presidente tiene que enviar esa pregunta al Senado y el Senado tiene un mes para resolver si sí o si no va la consulta y luego de eso tenemos tres meses como máximo para que la consulta se realice de ser aprobada por el Congreso.

Acá lo importante no es cuánto tiempo le falta al gobierno, sino que en lo que tenemos de mandato, podamos ampliar derechos para las personas trabajadoras.

Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, tenemos un presidente de izquierdas, un presidente progresista, un presidente que se ha dado la lucha con los trabajadores y trabajadoras desde la movilización y ahora en el gobierno para poder mejorar esas condiciones de vida.

Devolverle a los trabajadores y trabajadoras su jornada nocturna completa, devolverles el pago completo del recargo en el día de descanso que no vemos desde hace 22 años por esa reforma regresiva del uribismo.

Yo le apuesto a que vayamos a una consulta, pero también a que el gobierno saque unos decretos que ya se pueden reglamentar, como negociación colectiva, como la diferencia salarial entre hombres y mujeres, entre otros temas. Eso no significa bajo ninguna circunstancia hacer algo incorrecto, inconstitucional o ilegal, sino hacer lo que está llamado a hacer el gobierno, que es proteger a los trabajadores y trabajadoras, ampliar sus derechos y bueno, cumplir con su programa de gobierno.

PM: ¿Qué opina de la postura de la congresista Katherine Miranda, alguien que utilizó las banderas de su partido y hoy hace una férrea oposición a los programas del gobierno?

MC: Es lamentable. Justamente veía cómo algunas personas en las redes sociales recordaban sus intervenciones a favor de la clase trabajadora. Ella entró al congreso en el 2018, era bien distinta a lo que es hoy. Miranda hizo campaña con nosotros, con nosotras, se pintó de progresismo y nos traicionó, eso es traición de clase.

En general en este país no tenemos conciencia de clase, todo el mundo cree que puede llegar y ella llegó al congreso a ganar casi 50 millones de pesos, pues ahora traiciona a la clase de donde viene, que es la clase trabajadora; ella viene de la pobreza realmente, de barrios deprimidos de esta ciudad.

Nosotros tenemos que hacer una petición, llamar a la conciencia de clase todos los asalariados que tenemos más o tenemos menos, quienes vivimos del salario y no de la renta, somos sí o sí clase trabajadora y acá somos las mayorías, y con esto no estoy diciendo que vamos a declararle una guerra al empresariado o a los gremios.

Yo le digo que aún no he encontrado un solo argumento técnico, como dice Nadia Blel y como lo dicen otros de los congresistas que firmaron esto, no existe un solo argumento técnico para archivar esta reforma, es un proyecto que realmente va a la vanguardia de lo que el mundo está hablando, de lo que en muchos países se ha venido aprobando recientemente y de lo que necesitan los colombianos.

PM: La senadora Isabel Cristina Zuleta señaló que en la consulta popular se introduzca la pregunta sobre si el pueblo acepta la reelección del presidente Petro. ¿Qué decir ante esto?

MC: Yo creo que no es el momento adecuado. Nosotros hemos sido claros desde la bancada de gobierno en que no queremos que el presidente Gustavo Petro se reelija. Claro que queremos que nuestro proyecto continúe en el 2026, por eso es que el presidente y nosotros hemos sido tan insistentes en confiar en el Congreso, en pasar estas reformas a través del parlamento.

Tenemos que reelegirnos como proyecto para poder avanzar y profundizar en nuestras luchas, eso no implica que sea en cabeza de Gustavo Petro, sino que para eso hay otros liderazgos que se han venido formando, que se están formando y que están en nuestro proyecto político.

Yo sí creo que los períodos presidenciales son muy cortos en Colombia, de eso hay que hablar en una reforma política que nos estamos debiendo hace mucho rato. En la mayoría de países de la región y del hemisferio, son entre 5 y 6 años, deberíamos darnos esa discusión, pero creo que no es el momento, no es ahora.

PM: ¿Qué opina de que los consejos de ministros sean televisados?

MC: A mí me gusta que el consejo de ministros sea televisado. Yo creo que es una oportunidad enorme para que la ciudadanía conozca de cerca qué es lo que el gobierno está haciendo, cuáles son las apuestas del presidente.

Yo creo que durante este tiempo, los medios corporativos están aliados con un sector político que no es el gobierno, ni los sectores sociales que nosotros representamos. El cerco mediático que le han impuesto al presidente Gustavo Petro es completamente absurdo y completamente evidente.

Por tanto la cuenta de “X” (antes Twitter) que mucha gente quisiera que el presidente no tuiteara, yo creo que es la única opción adicional a los medios públicos y adicional al consejo de ministros, que él tiene para poderle contar a la gente.

PM: ¿Cómo ve la actual alcaldía de Galán en Bogotá? Usted es una opositora al gobierno del actual mandatario capitalino.

MC: Mi equipo de trabajo está todo el tiempo atento de lo que está pasando, estamos pidiendo muchos derechos de petición, estamos haciendo intervenciones. Esta administración no solamente está haciendo un daño terrible la estructura ecológica de Bogotá, terrible con una expansión completamente descontrolada.

Galán ha hecho algo muy bien y es seguir la receta de expansión que le enseñó Enrique Peñaloza tanto a él como a Claudia López, una expansión que está completamente alineada con los intereses inmobiliarios y de las constructoras.

PM: El Gobierno de Petro se ha caracterizado por divisiones al interior, quizá los personajes más polémicos han sido Armando Benedetti y Laura Sarabia, ¿Qué decir?

MC: Ellos son funcionarios del gobierno y la decisión de nombrarlos es del presidente Gustavo Petro. Nosotros como bancada pertenecemos a una rama distinta, nuestras funciones son distintas y respetamos las decisiones del presidente.

Seguramente han sido muy funcionales en los espacios donde el mandatario ha decidido que estén. Así que seguiremos respetando, interlocutaremos con ellos en la medida que sea necesario para poder sacar adelante no solamente nuestras apuestas legislativas, sino el programa del gobierno en todo lo que sea necesario.

En el caso específico del ministro del Interior, Armando Benedetti, pues él es el ministro de la política y pues va a tener que estar en el congreso, va hasta nuestro puesto de trabajo y como cualquier persona que llegue al puesto de trabajo, pues se le saluda.

Aprovecho este espacio que me parece interesante porque nunca lo mencioné, digamos, no le di tanta importancia en redes, aunque me dieron palo por todo lado. Lo hicieron también porque saben y están usando desde hace mucho una estrategia que es bastante asqueante y es usar las luchas de las mujeres para golpear a nuestros proyectos políticos.

Soy una mujer feminista, soy una congresista que se ha puesto la tarea de llevar las agendas de las mujeres a todas las iniciativas que tenemos de manera transversal, y como me he convertido de alguna manera en una referente de todos esos procesos, pues me golpean y buscan también a través de mí, golpear al presidente Petro.

​​En todos los proyectos políticos hay contradicciones con las que hay que lidiar, La diferencia es que nosotras reconocemos esas contradicciones y tomamos acción frente a esas contradicciones.