“¿De dónde sacan que desfinancié el sistema?”: Petro aseguró que él aumentó el presupuesto de la salud

Este miércoles, 26 de marzo, se retransmitió el consejo de ministros del martes en los canales privados y el presidente, Gustavo Petro, aprovechó para publicar videos de su intervención. A través de su cuenta de X antes Twitter, cuestionó a los que aseguran que su gobierno ha desfinanciado el sistema de salud del país.

Petro aseguró que en comparación con el último año del mandato de Iván Duque, su gobierno aumentó en más de 30 billones de pesos el presupuesto par a la salud,

Petro cuestiona a los que aseguran que su gobierno desfinanció el sistema de salud

En su cuenta oficial publicó un video del consejo de ministros y escribió: "Aumenté el presupuesto de la salud y a las EPS de 62 billones del último año de Duque a 100 billones de pesos de este año. ¿De dónde sacan que desfinancie el sistema?“.

Por su parte, en las imágenes dice: “Aquí quieren quebrar al estado, para seguir robándose el dinero público de la sociedad colombiana, porque nosotros sí hemos aumentado, como nunca antes, de 62 billones a 100 billones de pesos la financiación del sistema de salud, porque aquí están matando a la gente, mientras se roban el dinero de la salud”.

En su intervención, Félix León Martínez, director general de la Adres, dijo que: “quienes ponen este dinero son los ciudadanos. Recuerden ustedes que desde el 2012 se retiró el aporte patronal a salud, ahora solo hay aporte de los trabajadores, de las empresas de gobierno y el resto viene del IVA. El dinero de la salud lo ponen todos los ciudadanos de Colombia y hay que cuidarlo por eso”.

Indicó que se tienen 11 EPS en total, que según Martínez, ya estarían migrando a convertirse en gestoras de salud, porque estarían adelantando actividades concretas.

“Entonces, si nosotros no tenemos un sistema preparado para la prevención, pues nos va arrasar la enfermedad”, puntualizó el presidente.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Yo no entiendo algo. El gobierno le paga a las EPS. Las EPS no le pagan a los gestores y a los prestadores de servicios. El gobierno tiene intervenidas las EPS. Entonces, quién finalmente es el que no hace los giros para pagar las facturas?”, “Los pacientes que requieren medicamentos no dan espera, esto parece como el problema de basuras en Bogotá pero una gran diferencia la terquedad en este caso no da tiempo a la vida”, “Y dónde está la plata entonces, la realidad es que teníamos un sistema regular pero se movía ahora se detuvo del todo y las respuesta de los prestadores de salud es que no les pagan y las entidades que el gobierno intervino son las más afectadas entonces como se explica esto” y “Lo que se ve en el consejo de ministros es solo carreta, el gobierno de Petro prometió cambio, pero lo que vemos es más corrupción, improvisación y crisis en salud, seguridad y economía. Ministros caen, las reformas tambalean y el país sigue en incertidumbre y falta de liderazgo”.