“Tienen que implementarse de inmediato, no vamos a esperar al Congreso”: Petro sobre la reforma a la salud

“Estas reformas tienen que implementarse de inmediato, no vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”.

Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, luego de la visita que hizo, junto al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, del Centro de Salud Once de Noviembre en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.

En su intervención, el jefe de Estado se refirió a la situación de las EPS que tienen problemas porque son aseguradoras financieras, razón por la cual las invitó a “que no sigan en ese problema y se convierten en gestores farmacéuticos, les daremos unas misiones, se le pagará por ello, no lo vamos a robar nosotros, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud que son públicos y son del pueblo colombiano”.

El mandatario explicó que en Colombia solo existen tres o cuatro gestoras farmacéuticas y hay denuncias que no hay medicamentos. Sin embargo, aclaró que la ley no obliga a un número definido de estas gestoras.

“La ley habla de crear gestores farmacéuticos, pero no habla de que serán cuatro o tres, sino que puede ser cualquiera que el ministerio autorice. Y, por tanto, yo quiero que haya muchísimos gestores farmacéuticos en Colombia, que sea Drogas La Rebaja, que lo sean los extranjeros que quieran, que lo sean los mismos laboratorios que producen medicina en Colombia, que el 4/72 –que antes se llamaba Adpostal– preste sus servicios de mensajería, que es la mejor mensajería de Colombia, o que las mismas EPS dejen de ser intermediarios financieros porque no sirven para eso", dijo.

Denunció que existen pruebas que demuestran que las actuales gestoras farmacéuticas “han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hacen en el extranjero, o una compra directamente en el laboratorio nacional”.

Centros de s​​alud

Gustavo Petro se refirió a la atención primaria que antes se realizaba con los centros de salud que había en todo el país.

En este sentido, aseguró que la salud en Colombia se convirtió en un negocio particular y puntualizó que las EPS no contrataron con los centros de salud públicos, porque preferían llevar a los pacientes a sus hospitales, con largos traslados, incluso en avionetas, que hacían con recursos públicos.

Esto, según aseguró, determinó que los centros de salud se quedaron sin recursos para “pagar salarios y muchos más problemas para sostener los muros y que no se agrietaran y que no se cayeran los techos, etc. ¿A qué se debe eso? No es un fenómeno de Los Patios, es de toda Colombia. En toda Colombia dejaron morir miles, miles de puestos de salud regados por toda la geografía de Colombia".

“La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo que tenía cerca en caso de una emergencia, en caso de una enfermedad, en caso de una dolencia, era el puesto de salud. Y, sin embargo, la mayoría de puestos de salud están desocupados y caídos”, acusó.

Atención básica

Por otro lado, Petro habló también de la atención básica que es la que se está implementando con la recuperación de los centros de salud y, con base en este criterio, dijo que “hay que renovar todos los puestos de salud rurales, del Catatumbo con los recursos de la Conmoción (Interior), y en el resto de Norte de Santander con los recursos ordinarios del ministerio”.

Aclaró que para cumplir con el propósito de la medicina preventiva se requiere de profesionales de la salud y “nosotros lo que queremos es que esa gente sea un personal de salud contratado, por el hospital local, con dinero público de la nación, pero que no se quede encerrado en el puesto de salud, sino que vaya a cada vereda sabiendo dónde queda cada casa, en una rutina diaria que permita que toda la población de Norte de Santander termine siendo visitada dos o tres veces al año, por un médico o un cuerpo de enfermeros, para detectar la enfermedad temprana”.