Ante casos de estafa en Cartagena, esto le cobraron a Roy Barreras por una mojarra

En la tarde de este viernes, en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el Bloque Parlamentario del Caribe. Un espacio que fue instalado por el presidente del Congreso, Roy Barreras y que según él tiene por objetivo “desarrollar gestión territorial, en el que se deben encontrar de manera periódica el Gobierno nacional, los gobernadores, alcaldes, parlamentarios y el sector privado, con el fin de impulsar la agenda del Caribe”.

Horas después publicó a través de su cuenta en Twitter, que se encontraba en las playas de la ciudad disfrutando de una mojarra frita con arroz con coco. El video fue subido pues en las últimas semanas se han registrado varias denuncias en el que turistas son víctimas de estafa por parte de algunos negociantes locales que les cobran precios exorbitantes a platos o bebidas que pidieron durante la estancia.

Te puede interesar: “¿No le da pena?”: Susana Boreal cantó el Ave María durante Congreso de las TIC

“Aquí estamos comiendo en Cartagena mojarra pero no de $600 sino de $25.000. Aquí atienden bien a los turistas. Cartagena es una bacanería. Hay uno que otro avivato que le hace daño al turismo. Pero la mojarra de $25 está bacanísima. Vengan”.

El precio inicial al que se refiere el congresista ocurrió el pasado 25 de agosto. A una pareja de ecuatorianos les cobraron en la Isla Barú por 2 pescados de este tipo y cuatro cervezas, cerca de 2′600.000 pesos. Reclamo que terminó en pelea con uno de los lancheros en la zona que luego dio su versión de los hechos.

“Se me pega atrás grabándome y le digo ‘me sigues grabando y te boto el teléfono’. Me acerca el teléfono a la cara y lo manoteé. Cuando le manoteé el teléfono el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”.

Te puede gustar: “La chimba yo no voy a pagar eso”: influencer coreano denunció estafa por un masaje en Cartagena

¡No más abusos al turista!

Desde Corpoturismo entregaron algunas recomendaciones a los turistas para evitar ser víctimas de estos casos de abusos:

1. Antes de consumir un producto o servicio, consulte su precio.

2. Si va a adquirir un servicio turístico, exija el Registro Nacional de Turismo al prestador. Compre formal.

3. Evite adquirir opciones de “prueba gratis”

4. Las autoridades de Cartagena, informaron que dispusieron de varios puntos de atención presenciales, para que turistas verifiquen los precios que les están siendo entregados. Y ante a algún incidente, puedan denunciar a la línea 315 694 2466.