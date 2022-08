“La chimba yo no voy a pagar eso”: influencer coreano denunció estafa por un masaje en Cartagena

En las últimas semanas, son varios los casos documentados por estafas a turistas que visitan las playas de Cartagena o cerca a estas, a manos de locales que sin pensarlo dos veces les cobran de manera exorbitante los pedidos que realizan.

Tal fueron las denuncias de un mexicano que en Playa Blanca, Isla de Barú pagó 6′502.000 de pesos por su estancia y consumo durante un día. A otra persona le cobraron por una botella de aguardiente 400 mil pesos y a unos visitantes ecuatorianos $2′600.000 por dos mojarras y cuatro cervezas.

Esta vez, la víctima fue un influencer coreano, amigo de Yeferson Cossio, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta en Instagram y que a través de sus historias contó como lo habían engañado.

Zionh Wang narró que cuando descansaba en la arena de las playas de Cartagena, se acercó una mujer quien le ofreció una crema para no quemarse con el sol. Minutos después apareció otra persona vendiéndole un masaje. Él se negó y aún así tuvo que pagarlo. “Se acercó una mujer y me dijo ‘chino, masaje y bloqueador vale $600.000. Y dije ‘la chimba yo no voy a pagar eso’.

Y esto no bastó, al día siguiente una vendedora se acercó para que probara una ostra a quien engañó diciéndole que era un degustación gratuita. “¿Enserio es gratis?, le digo. Lo probé. Me dice ‘¿qué tal’? Rico, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y me responde: ‘¿cómo así son $100.000′.

¡No más abusos al turista!

Desde Corpoturismo entregaron algunas recomendaciones a los turistas para evitar ser víctimas de estos casos de abusos:

1. Antes de consumir un producto o servicio, consulte su precio.

2. Si va a adquirir un servicio turístico, exija el Registro Nacional de Turismo al prestador. Compre formal.

3. Evite adquirir opciones de “prueba gratis”

4. Las autoridades de Cartagena, informaron que dispusieron de varios puntos de atención presenciales, para que turistas verifiquen los precios que les están siendo entregados. Y ante a algún incidente, puedan denunciar a la línea 315 694 2466.