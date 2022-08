“Yo no originé la riña”: lanchero habló de millonario cobro por dos mojarras en Barú

Tras un video que se hizo viral en redes sociales, en el que unos turistas ecuatorianos denunciaron el cobro excesivo de un par de mojarras y cuatro cervezas, por parte de un local comercial ubicado en la Isla de Barú, ubicada a 45 minutos desde Cartagena, uno de los lancheros que protagonizó el caso habló en entrevista con Noticias Caracol y dio su versión del hecho.

Daniel Cervantes, indicó que él no originó la riña con los visitantes, ni tampoco fue el responsable de cobrarles los 2 millones de pesos. “Se me pega atrás grabándome y le digo ‘me sigues grabando y te boto el teléfono’. Me acerca el teléfono a la cara y lo manoteé. Cuando le manoteé el teléfono el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”.

La discusión habría comenzado pues los afectados decidieron preguntarle a una familia barranquillera si este precio era correcto, a lo que los locales les respondieron que los estaban robando.

En otro video se puede ver como locales y turistas discuten e incluso el lanchero tiene ya su camiseta rota, mientras otras personas intentan separarlos.

Según una de las mujeres que se encontraba en el lugar, Daniel Cervantes le tiró el celular, “me da un golpe en el pecho y obviamente mi esposo reacciona y también sale agredido por el señor. Después él nos intimida diciéndonos que nos va a apuñalar”, señaló por su parte al mismo medio.

Finalmente, el trabajador de Playa Blanca hizo un llamado para que no se perjudique al turismo, ante las recientes denuncias por cobros excesivos. “Playa Blanca está ganándose una mala fama y es una playa muy famosa que al tiempo nos dicen que vamos a quedar sin turistas y eso es algo que nos perjudica a todos nosotros los nativos, más que todo. Yo por lo mismo estoy dando mi cara. Como dice el dicho, el que nada debe nada teme”, narró.

Las autoridades de Cartagena, informaron que dispusieron de varios puntos de atención presenciales, para que turistas verifiquen los precios que les están siendo entregados. Y ante a algún incidente, puedan denunciar a la línea 315 694 2466.