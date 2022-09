Borrachera de Álex Flórez le saldría cara: abren investigación y estas serían las sanciones

Un nuevo hecho se desató en el Congreso dentro del escándalo que provocó el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, tras haber aparecido en un video bajo efectos del alcohol. En la grabación, que fue registrada por un policía a las afueras del Hotel Caribe en Cartagena, se puede ver al congresista teniendo una discusión con el agente y acusándolo de “asesino”, luego de una discusión en el hotel porque estaba tratando de ingresar a una acompañante sin registrarla. Ahora, por este hecho, parece que al congresista no se lo pasarían en el ente legislativo.

El congresista fue criticado ampliamente en redes sociales, por figuras políticas y por personajes reconocidos en la esfera pública, como periodistas y la ciudadanía en general. De hecho, el escándalo aumentó cuando declaró en vivo en la mañana de este viernes 2 de septiembre para Blu Radio que no se arrepentía de lo que había hecho.

“No entiendo cuál es el drama. Tuvimos una discusión bastante caldeada con la Policía en un momento de tragos. No por ser senador me desprendo de mi humanidad. No tengo mayor explicación que dar, más allá que la humanidad que nos corresponde a todos, hay momentos en los que discutimos”, fueron las palabras del senador, que terminó justificando lo que hizo. Sin embargo, terminó pidiendo disculpas por lo ocurrido tras varias críticas, que incluso provinieron del presidente del Senado, Roy Barreras.

Borrachera de Álex Flórez podría salirle cara

Luego del bochornoso acto, la Comisión Ética del Senado de la República, la cual es presidida por el senador John Jairo Roldán, anunció que aperturó una investigación disciplinaria en contra del senador para evaluar lo ocurrido en la madrugada de este viernes en la ciudad de Cartagena. El senador Roldán, del Partido Liberal, explicó que se abrió la investigación a partir de la Resolución 03 del 02 de septiembre del año 2022. Dentro de las sanciones que podría recibir van desde la suspensión del uso de la palabra en las sesiones o incluso la suspensión de su ejercicio legislativo.

De igual forma, se conoció que la Policía Nacional impuso una demanda en contra del senador por los delitos de injuria y calumnia en contra del uniformado con el que habría tenido la discusión a las afueras del hotel.

Álex Flórez pidió disculpas tras críticas

Tras pronunciamientos del senador y presidente del Senado, Roy Barreras, en donde dice que en este tipo de eventos se va a trabajar y no a beber, el senador salió nuevamente en sus redes sociales con un comunicado, ahora sí, pidiendo disculpas públicas por su comportamiento.

Y es que el presidente del legislativo expresó que incluso hay que proponer que en los encuentros parlamentarios regionales se imponga ley seca para las congresistas. “La gente viene a trabajar y no a beber. Deberíamos asumir el compromiso de que los encuentros parlamentarios sobre todo en esta bella región del Caribe se asuman con ley seca. El alcohol es pésimo consejero”, fueron las palabras del senador Barreras.

Tras esto, Flórez sacó un comunicado y compartió por medio de sus redes sociales que “de nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”. El comunicado ofrece sinceras disculpas a los empleados del Hotel Caribe, la Policía Nacional y la ciudadanía por su lamentable comportamiento. Flórez agregó que no hay nada que justifique su comportamiento y reiteró en sus disculpas públicas.