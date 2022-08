Jessica De la Peña regañó al alcalde de Cartagena por atraco a turistas

Esta es sólo una de las tantas facturas que muestra el abuso a los turistas en Cgena. No entiendo cómo ellos mismos dañan el centro de su trabajo y por qué las autoridades lo siguen permitiendo. Dónde está el Alcalde? No sé Ernesto, no sé. #LaFantásticayanotanFantástica. pic.twitter.com/RHQSPbF1to