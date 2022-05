En video: Pelea de puño y patadas entre lancheros y turistas en el Rodadero

Un video que circula en redes sociales muestra una pelea multitudinaria entre lancheros y turistas que se disponían a disfrutar de planes en las playas cercanas al Rodadero, en Santa Marta. En el video se ve el momento en que comienza una riña pública a pocos metros del muelle desde el que zarpan las lanchas transportando a turistas.

Al parecer, la pelea se generó por un desacuerdo entre turistas y operadores. También se ven algunos policías de turismo que poco pudieron hacer por impedir que esta riña se registrara.

Por su parte, Ómar García, presidente de Cotelco en el Magdalena, rechazó lo ocurrido. “El esfuerzo que hacemos desde autoridades, Cotelco, Indetur, otros gremios para mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la calidad, la promoción del destino, se ve afectada por culpa de un grupo de personas que a pesar de dependen del turismo y llevar el sustento a sus familias, cometen estas agresiones y nos perjudican a todos”.

Ya añadió que “da tristeza, nos duele y pedimos que se revisen las cámaras que están instaladas en ese embarcadero de la zona norte, celulares, testimonios. Y clave acompañar a los afectados y que la Fiscalía apoye para que el peso de la justicia caiga en los agresores”.

García también dijo que espera más normalización en el sector. “Ya es hora de que estos actores informales, especialmente en este punto (donde se dio la riña) se formalicen y cumplan. El derecho al trabajo es para todos, pero también el de pedir a los dueños de las lanchas que apoyen a las autoridades y sean garantes del buen servicio”.

De igual forma, el ex secretario de Desarrollo Económico y miembro del gremio turístico Iván Calderón, también rechazó la situación provocada por los lancheros. “Ellos son los actores principales de esta bochornosa circunstancia, y esto no es un actuar permanente de los prestadores de servicio turístico, sino de un grupo de personas en particular. Por eso exhortamos a las autoridades a que tome acciones y les imponga fuertes sanciones, después de investigar y hacerle el debido proceso a estas personas”.

Finalmente, Dimar sancionó a lancheros involucrados en la riña.

