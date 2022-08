Falsa denuncia de violación en un CAI: Joven mintió para evitar regaño de la mamá

Un caso que ocurrió el pasado 17 de mayo de 2021 y que generó indignación finalmente fue aclarado. Una joven denunció falsamente que fue abusada sexualmente por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá en un CAI de Santa Librada y todo se trató de una mentira. La joven quería evitar el regaño de su mamá después de salir a una fiesta. Incluso la alarmante denuncia habría podido generar un problema de orden público por las mentiras de esta ciudadana. Cabe recordar que, en ese momento, cuatro CAI habían sido destruidos en la capital.

La joven confesó haber participado en una fiesta, donde se tomó varias cervezas y compartió con amigos por lo que se tardó más de la cuenta en llegar a su casa y le robaron el celular, según una investigación publicada por el diario El Tiempo.

La denuncia y el testimonio inicial de la joven eran desgarradores tras detallar que había sido detenida y requisada con guantes en sus partes íntimas. “Luego de haber abusado de mí, me pidieron que me vistiera, y me senté en un rincón a llorar. Una mujer policía se me acercó y me dijo que si quería denunciar ella me llevaba a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana”.

Y añadió en su falso testimonio que “el uniformado que me requisó expuso ante mí sus partes íntimas, se puso un preservativo y me tocó abusivamente. También me humillaron y me golpearon, sobre todo en el tobillo izquierdo”.

Ante la gravedad de la denuncia, la Fiscalía procedió a recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios.

A los policías del CAI de Santa Librada se les hizo un exhaustivo seguimiento. La trazabilidad de sus turnos de dos cuadrantes fue revisada. “También se pidieron las minutas de los días en cuestión”, dijo la fiscal del caso.

También puede leer: Polémica por CAI que habría sido reparado con vidrios polarizados en Bogotá

Tras la investigación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación se pudo establecer que la víctima mentía y que incluso sus lesiones no correspondían a los golpes que planteaba.

“Ella inventó todo desconociendo el respeto a la administración de justicia, y por ende a los ciudadanos que sin ningún reparo tildó de violadores”, dijo el fiscal.

Ante la contundencia de las pruebas y tras la verificación de hechos, sobre todo que los policías a los que estaba acusando no se hallaban en el lugar de los hechos, la presunta víctima no tuvo más remedio que confesar la verdad. “Mentí, y lo hice porque como me quedé en una reunión con amigos tenía miedo de tener problemas con mi madre, quien cuida de mi hija, y con mi novio, quien vive en Zipaquirá”.

Finalmente la investigación tuvo que ser archivada y las indagaciones borradas de las hojas de vida de los oficiales.