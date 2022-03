“Amo a Marbelle, qué mujer para tener los pantalones bien puestos”: hijo de María Fernanda Cabal

Un mensaje hasta de tinte romántico publicó el hijo de María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, en apoyo a la cantante Marbelle, “Amo a Marbelle, que mujer para tener los pantalones bien puestos”, publicó en Twitter.

Por lo tanto, con esta opinión se da por hecho que el joven abogado está de acuerdo con los comentarios racistas que ha publicado la cantante Marbelle y que han generado toda una ola de críticas en el país.

Por su parte, Marbelle, lejos de disculparse ha encendido más la polémica después del abrazo que le envió Francia Márquez.

“Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”, escribió la cantante.

No es la primera vez que el hijo de la senadora Cabal manifiesta sus opiniones, en la línea misma de su madre y de su padre, José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan.

En junio del año pasado, en medio de las manifestaciones, criticó a los estudiantes que asisten a las marchas.

“Nunca he entendido porqué quienes marchan por educación son quienes están estudiando. ¿No es mejor que estudien, se gradúen y dejen el cupo libre para quienes no pudieron estudiar?”, escribió en Twitter.

Al parecer, para el hijo de la familia Lafaurie Cabal, no tiene sentido que los estudiantes salgan a marchar por exigir mejores condiciones para la educación pública.

Y agregó que “El acto de revolución más grande que puede hacer un estudiante de universidad pública no es salir a marchar y a vandalizar, es graduarse y dejar el cupo libre para otra persona.

Aquellos que duran más de 10 años en una universidad pública estudiando un pregrado, son ladrones”.

En ese momento, su trino generó comentarios donde muchos apoyaban y estaban de acuerdo con su postura. Sin embargo, otros le recordaron que desde sus privilegios es muy fácil criticar a otros jóvenes con menos oportunidades.

