“Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde”: Marbelle a Francia Márquez

En medio del debate organizado por Semana y El Tiempo, en el que participaron las fórmulas presidenciales de los candidatos presidenciales se abordó el tema que tiene en el ojo del huracán a Marbelle por haber lanzado comentarios racistas contra Francia Márquez, vicepresidenta de Gustavo Petro.

“El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”, dijo Márquez cuando le preguntaron por lo sucedido.

Ante las afirmaciones de Francia, las reacciones de Marbelle no se hicieron esperar y una vez más se pronunció a través de su cuenta de Twitter para rechazar el “abrazo ancestral” que le envió la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico.

“Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”, escribió la cantante.

