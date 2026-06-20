¿Dejó atrás lo tibio? Sergio Fajardo hizo inesperado gesto con el que habría confirmado su apoyo a Cepeda

En plena recta final de la segunda vuelta presidencial, Sergio Fajardo volvió a meterse en la conversación política por un gesto que se hizo viral. Un video que circula en redes sociales lo muestra haciendo un gesto con sus manos que ha sido usado por la campaña de Iván Cepeda, una imagen que desató todo tipo de suposiciones entre usuarios que ahora creen que el excandidato podría terminar inclinándose por el aspirante del Pacto Histórico.

Eso sí, hasta ahora el asunto va más por el lado de la interpretación digital que por una confirmación política. El clip empezó a rodar en plataformas y, como suele pasar en campaña, una seña bastó para disparar lecturas, apoyos, pullas y conclusiones apresuradas. Por ahora no hay un anuncio público de Fajardo en el que diga que respaldará a Cepeda, así que el gesto del corazón debe leerse como lo que es en este momento: una escena viral que encendió versiones en redes sociales.

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Y claro, el detalle no cayó en cualquier contexto. Fajardo venía marcando distancia de ambos finalistas y, de hecho, días atrás había advertido que la campaña entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella estaba tomando un rumbo preocupante. Incluso circuló con fuerza un video viejo en el que decía que jamás se aliaría con Cepeda, material que luego fue descontextualizado en plena segunda vuelta. Por eso, que ahora aparezca haciendo el corazón que muchos asocian con la campaña del candidato del Pacto terminó moviendo aún más la conversación.

El apoyo de Claudia López a Cepeda sí fue público

Mientras con Fajardo todo se mueve en el terreno de las interpretaciones por un video viral, con Claudia López sí hubo una postura pública mucho más clara. La exalcaldesa de Bogotá anunció que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta y explicó que su decisión responde a un voto de confianza, no a una adhesión formal a la campaña.

Ese matiz no es menor. López aseguró que Cepeda aceptó un acuerdo de garantías democráticas y defendió que su respaldo no debía entenderse como una alianza política clásica. Aun así, su pronunciamiento sí fue leído como un espaldarazo importante desde el llamado centro político, justo en momentos en que la campaña de Cepeda buscaba ampliar su techo electoral más allá de la base petrista.

Claudia López e Iván Cepeda

Ahí está justamente el gancho de la historia. En una campaña tan cargada de símbolos, cualquier señal termina amplificándose. Más si viene de alguien como Sergio Fajardo, cuyo electorado sigue siendo visto como una bolsa clave de votos para la segunda vuelta. Un corazón hecho con las manos puede parecer un detalle menor, pero en este clima político se convierte rápido en una especie de mensaje cifrado para redes, analistas y simpatizantes.

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Por ahora, lo verificable es que el video existe, que el gesto se volvió viral y que muchos usuarios lo están leyendo como una posible señal de cercanía con Cepeda. Lo que todavía no existe, al menos públicamente, es una declaración formal de Fajardo confirmando ese apoyo. Y en esa diferencia entre lo que se ve y lo que realmente se ha dicho es donde está, precisamente, la noticia.