Claudia López le hizo advertencia al petrismo antes de las elecciones presidenciales: “insensatez”

En la jornada del miércoles 17 de junio la exalcaldesa de Bogotá Claudia López confirmó en una rueda de prensa que voatará por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. No obstante, la exmandataria capitalina ha manifestado sus reparos con el proyecto político del petrismo y, de hecho, sostuvo en las últimas horas que hay un factor que podría poner en riesgo la victoria de Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.

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En entrevista con la emisora Blu Radio, Claudia López explicó por qué decidió anunciar públicamente que votaría por Cepeda.

“Abelardo de la Espriella es un tipo corrupto, un defensor de la mafia. Un tipo de intereses oscuros, que siempre ha estado con la gente. Iván Cepeda es un hombre que siempre ha estado con la gente, decente y transparente. Creo en su propuesta anticorrupción y la fortalecimos con mi propuesta de una Fiscalía antimafia y anticorrupción”, explicó Claudia López en su declaración pública.

Adicionalmente, sostuvo que ambas campañas han tenido un comportamiento distinto después de la primera vuelta. Según la exalcaldesa de Bogotá, la campaña de De la Espriella se ha radicalizado en su discurso, mientras que Cepeda ha flexibilizado sus posturas y se ha acercado al centro político.

La exalcaldesa, por ejemplo, señaló que le puso sobre la mesa a la campaña de Cepeda la necesidad de mantener el sistema de salud mixto y la importancia de diferencias las políticas de paz y de seguridad. “La paz es cumplirle a la gente, no andar dándoles gavelas a los criminales. Yo creo que ese ha sido el gran error del gobierno de Petro. Y lo está pagando caro y lo estamos pagando claro todos los colombianos con la inseguridad y, además, con este envalentonamiento de la derecha”, apuntó López en la entrevista con Blu Radio.

No obstante, dejó claro que el anuncio de su voto no implica una adhesión, sino que lo hizo debido a su rol como lideresa política.

El mensaje de Claudia López al petrismo

La exalcaldesa de Bogotá también se refirió a las recientes declaraciones de figuras como Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar, quienes han señalado que un ascenso de Abelardo de la Espriella al poder podría generar graves tensiones en la sociedad colombiana.

“Es una insensatez absoluta. Es precisamente por esos sectores petristas radicales, incendiarios, sectarios que el petrismo puede perder las elecciones este domingo”, opinó López. En ese sentido, sostuvo que son poco demócratas por tomar esas posiciones.

“Eso es lo que hace la derecha. ¿Qué los diferencia, entonces? La derecha amenaza, estigmatiza y mata. ¿Este país no tiene 10 millones de víctimas, 163.000 desaparecidos, 135.000 mamás que todos los días se paran a buscar a sus hijos porque sectores de derecha recalcitrantes de derecha no solamente se los mataron, sino que ni siquiera se los dejaron enterrar? Este no es el país que tenemos por casualidad. Y, si uno es demócrata, uno tiene que tener la altura de mantenerse siempre a través de los medios pacíficos y democráticos", agregó Claudia López.