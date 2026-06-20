Jorge Barón le pegó la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella a pocos días de las elecciones

En plena antesala de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella sumó un respaldo que no pasó desapercibido en redes ni en la conversación política: Jorge Barón le dio la famosa ‘patadita de la buena suerte’, esa que por décadas ha estado ligada al imaginario popular de la televisión colombiana y al impulso simbólico de artistas y figuras públicas.

El momento fue compartido por el propio candidato en sus redes sociales. “Recibí la patadita de la buena suerte del legendario Jorge Barón”, escribió Abelardo de la Espriella, agradeciéndole además al presentador por su apoyo. En el video, grabado en Barranquilla, Barón recordó que ya había tenido un gesto similar con el hoy aspirante presidencial cuando este le mostró un álbum musical, pero esta vez dejó clara la intención del encuentro: “Esta vez he venido a sus oficinas, aquí en Barranquilla, a repetir la patadita, esta vez para que sea presidente de la República”.

Abelardo de la Espriella

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Y claro, el gesto cayó justo en un momento en el que cualquier imagen cuenta. No es lo mismo una adhesión política tradicional que un respaldo cargado de nostalgia, cultura popular y memoria televisiva. Jorge Barón no es cualquier figura: para varias generaciones, su famosa patadita quedó asociada a la idea de buena fortuna, escenario y triunfo. Que esa escena ahora se traslade a una campaña presidencial hizo que el clip agarrara vuelo rápidamente.

La movida también encontró terreno fértil en el contexto electoral. Abelardo de la Espriella llegó a esta recta final después de imponerse en la primera vuelta presidencial, cuyo escrutinio oficial cerró con 10.366.143 votos para el candidato de Defensores de la Patria, equivalentes al 43,78 % de la votación. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quedó en segundo lugar con 9.703.921 votos, es decir, el 40,98 %. La diferencia entre ambos fue de 662.222 sufragios.

Ese resultado dejó claro que la elección del 21 de junio no se definiría por amplio margen, sino en una disputa bastante apretada. Por eso, escenas como la de Jorge Barón y su patadita terminan pesando más de lo que parece. No necesariamente cambian votos por sí solas, pero sí alimentan el relato de campaña, le hablan a públicos distintos y convierten un acto simbólico en un contenido fácil de mover en redes, grupos de WhatsApp y conversaciones de pasillo.

Además, la historia tenía un detalle extra que le dio más color al asunto: no era la primera vez que Barón hacía ese gesto con De la Espriella. Según lo contado en el mismo video, ya lo había hecho antes cuando el ahora candidato estaba mostrando su faceta musical. Esta nueva patadita, sin embargo, ya no apuntó a un disco, sino a la Casa de Nariño.

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En una campaña donde los símbolos están pesando casi tanto como los discursos, Abelardo de la Espriella se llevó algo más que una visita ilustre. Se llevó una de esas estampas que mezclan política, espectáculo y tradición popular, justo cuando cada guiño puede sumar ruido, conversación y recordación.