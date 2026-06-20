Iván Cepeda le sacó pecho a De la Espriella al confirmar alianza con gran cantidad de iglesias en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, candidatos presidenciales a la segunda vuelta 2026. (Foto: Cortesía / Archivo Publimetro Colombia)

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La recta final de la campaña presidencial sigue dejando cruces entre política, religión y redes sociales. En medio de una declaración pública emitida este viernes 19 de junio, Iván Cepeda no solo respondió a las versiones que lo señalan de supuestamente querer cerrar iglesias en un eventual gobierno, sino que además aseguró que cientos de iglesias y comunidades de fe se han sumado a su campaña.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que 750 iglesias y comunidades religiosas expresaron respaldo a su proyecto político, dato que presentó como una muestra de confianza frente a las noticias falsas que, según él, han circulado en redes sociales sobre su postura frente a la libertad religiosa.

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“Cosa que me honra mucho decir, porque hemos visto que la otra campaña que está en curso se han desarrollado mensajes manipulando con IA mi imagen y mi voz para lanzar mensajes y afirmaciones absolutamente falaces”, expresó Cepeda.

Cepeda respondió a rumores sobre iglesias y libertad religiosa

La declaración se dio en medio de la disputa electoral con Abelardo de la Espriella, en una campaña donde el voto religioso ha sido uno de los temas sensibles. Cepeda rechazó los contenidos que lo presentan como una persona enemiga de las iglesias o como alguien que buscaría perseguir creencias religiosas.

“Decir que yo soy una persona enemiga de las iglesias o intentar presentarme como alguien que va a cerrar iglesias o perseguir creencias religiosas es una grave acusación y una grave distorsión de lo que soy y represento y del profundo respeto y admiración que tengo por las iglesias”, manifestó.

El candidato también aseguró que, de llegar a la Presidencia, respetará el derecho de creencia, culto y opinión religiosa, además de mantener la ley estatutaria que regula esa materia en Colombia.

“Bajo nuestro mandato vamos a respetar de manera irrestricta el derecho fundamental de creencia, culto y opinión religiosa. No vamos a modificar la ley estatutaria que regula este importante derecho. Vamos a fortalecer la política para el desarrollo de la libertad religiosa”, afirmó Cepeda.

Gustavo Petro confesó su apoyo a Iván Cepeda como su sucesor en la presidencia de Colombia.

El voto religioso también pesa en la campaña

El tema religioso no apareció de la nada en esta segunda vuelta. Durante la campaña, Cepeda ha buscado acercarse a comunidades de fe. En marzo participó en un acto ecuménico en Bogotá organizado por el colectivo “Con Iván creemos”, en el que participaron personas católicas, cristianas, musulmanas, indígenas y agnósticas, y en el que prometió garantizar y promover la libertad de cultos y creencias.

Además, El País ha reportado que sectores de creyentes progresistas han intentado disputarle el voto religioso a De la Espriella, candidato que ha recibido respaldo de líderes evangélicos y que ha defendido posturas conservadoras en temas como aborto y familia tradicional.

La aclaración también llega en una semana marcada por la batalla digital. El País reportó que Cepeda denunció ataques contra su campaña luego de que una entrevista suya en YouTube fuera eliminada, mientras los creadores del contenido hablaron de un posible hackeo y el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como censura.

Así las cosas, Cepeda intentó enviar un mensaje directo a los sectores religiosos: no cerrará iglesias, no perseguirá creencias, no modificará la ley estatutaria de libertad religiosa y, según dijo, 750 iglesias y comunidades de fe ya se unieron a su campaña.

En una elección donde los votos también se pelean en templos, redes, cadenas de WhatsApp y videos con inteligencia artificial, el candidato buscó cerrar la puerta a una versión que calificó como falsa y manipulada.

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