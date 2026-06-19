“Estamos a dos meses de no tener que responder las burradas que dice el presidente”: Federico Gutiérrez dice que Petro se roba el crédito de las obras en su mundo paralelo

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por atribuirle al Gobierno nacional los avances de obras estratégicas en Antioquia, especialmente la Nueva Vía al Mar y el Túnel del Toyo, y aseguró que a nivel nacional se abandonaron los proyectos y ahora pretenden quedarse con el reconocimiento de su ejecución.

Durante una declaración pública, Gutiérrez afirmó que Petro vive en una realidad paralela y criticó las constantes controversias que genera.

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Fico arremetió con Petro y dijo que quiere robarse el crédito de las obras que se ejecutaron en Antioquia

“Estamos a dos meses de no tener que responder las burradas que dice el presidente todos los días. El presidente, en medio de su mundo paralelo y su mitomanía, se inventa las cosas. Este es un gobierno que fue corrupto y ahora es tan corrupto que se roba el crédito de una obra. Hasta allá llegaron”, aseguró.

El alcalde sostuvo que tanto Medellín como Antioquia han avanzado pese a las diferencias con el Gobierno nacional.

“Medellín y Antioquia van bien pese a Petro, y ya pronto cesará la horrible noche. A nosotros no nos importa lo que él diga; nosotros nos hemos dedicado es a hacer que las cosas pasen”, manifestó.

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Según Gutiérrez, “fue él justamente el que frenó las obras de la Vía al Mar. Recuerden que el tramo del Túnel del Toyo, toda la inversión es de la Alcaldía y la Gobernación. Desde Medellín ya pusimos cerca de 800 mil millones de pesos para esa obra”, afirmó.

Fico explicó que el tramo a cargo del Gobierno nacional quedó con un avance del 54 % y tuvo que ser rescatado con recursos departamentales y municipales.

“El otro tramo que le correspondía a la Nación lo dejaron tirado con un 54 % de avance. ¿Quiénes lo financiamos? La Gobernación y la Alcaldía. Yo me senté con el gobernador y logramos un acuerdo económico para no dejar las obras abandonadas y para que Antioquia y el país tengan esa vía al mar”, dijo.

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De acuerdo con Gutiérrez, Medellín aportó 252.000 millones de pesos adicionales y la Gobernación de Antioquia otros 350.000 millones para culminar el proyecto.

“Lo único que les faltaba al Gobierno nacional eran unos equipos electromecánicos que tenían guardados en una bodega y que no querían instalar. Ha sido nuestra insistencia permanente”, agregó.

El alcalde también rechazó las declaraciones del presidente, “ahora sale Petro a decir que gracias a él Antioquia y el país van a tener Vía al Mar y que el Túnel del Toyo lo hicieron ellos. Falso, falso, falso, como la mayoría de las cosas que han anunciado”, señaló.

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Gutiérrez expresó que: “Yo solo espero que llegue un presidente que mire hacia las regiones y que no siga con ese odio que han generado a través de cada comunicación o expresión”.

El mandatario de Medellín aseguró que la ciudad ha logrado sacar adelante sus principales proyectos, “definitivamente aquí hemos salido adelante pese a los palos en la rueda que ha puesto el Gobierno nacional a Medellín, Antioquia y otras regiones. Nosotros estamos entregando obras y en muchas de ellas no hay un solo peso del Gobierno nacional”.

Como ejemplo, mencionó el Metro de la 80 y aseguró que la administración distrital ha cumplido con sus aportes.

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“Medellín está al día. Hemos puesto ya por encima de lo que ha puesto el Gobierno nacional, casi 800 mil millones de pesos, y vamos en un 52 % de avance en cronograma”, explicó.

Finalmente, reiteró “qué pereza todos los días tener que estar respondiendo las mentiras de Petro. Afortunadamente quedan poquitos días. Ya aguantamos lo mucho, aguantaremos lo menos. Ya lo que viene seguramente son cosas buenas para Antioquia, Medellín y para todo el país”, concluyó.