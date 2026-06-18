Qué belleza: Dos policías fueron judicializados por haber cobrado plata para no inmovilizar moto reportada como robada

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En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos subintendentes de la Policía Nacional señalados de exigir dinero a ciudadanos durante un procedimiento relacionado con una motocicleta que figuraba como hurtada en Medellín.

Los uniformados procesados son Bryan Stiven Arango Álvarez y Jhonny Alejandro Casas Cardozo, quienes, según el ente acusador, serían responsables de cometer actos de corrupción durante la inmovilización y posterior devolución del vehículo.

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Dos policías habrían pedido dinero a cambio de procesar una moto reportada como robada

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la madrugada del 16 de octubre de 2025, en el barrio Trinidad de Medellín, Arango Álvarez retuvo a un hombre que se movilizaba en una motocicleta reportada como robada y posteriormente lo trasladó a la estación de Policía de Belén.

La entidad señaló que el subintendente “le manifestó que, además de la moto hurtada, su licencia de conducción era falsa”. Asimismo, indicó que el uniformado “le habría exigido dinero para suministrar combustible a la camioneta policial y, a cambio, lo dejaba en libertad”.

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Según la investigación, las labores de policía judicial permitieron establecer que “al uniformado le consignaron dinero en una cuenta que le fue suministrada al conductor retenido”.

La Fiscalía aseguró además que “dos semanas después, en la misma guarnición policial, el subintendente Casas Cardozo recibió otra suma de dinero para devolver el rodante a su legítimo dueño”.

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Los investigadores establecieron igualmente que “el vehículo inmovilizado nunca fue dejado a disposición de las autoridades judiciales”, pese a que ese es el procedimiento establecido en estos casos.

Por estos hechos, Bryan Stiven Arango Álvarez fue imputado por el delito de concusión, mientras que Jhonny Alejandro Casas Cardozo deberá responder por cohecho propio.

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Finalmente, la Fiscalía informó que un juez de control de garantías les impuso a ambos policías medida de aseguramiento en lugar de residencia mientras avanzan las investigaciones.