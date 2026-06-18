“¡Ponte la 10!”: El llamado para manejar con responsabilidad durante el Mundial y las vacaciones

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La emoción del Mundial y el inicio de la temporada de vacaciones llevan a que miles de colombianos se movilicen por las diferentes carreteras del país. Por esta razón, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó la campaña “¡Ponte la 10!”, una iniciativa que utiliza la pasión por el fútbol para promover hábitos seguros a la hora de manejar.

La estrategia busca recordar que, así como una jugada puede definir un partido, al manejar una decisión equivocada puede tener consecuencias irreversibles. Por eso, el mensaje central de la campaña es que, a diferencia del fútbol, en la carretera no existen tiempos extra ni segundas oportunidades.

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El llamado para manejar con responsabilidad en una época en la que se juntan las vacaciones y el Mundial

La ANSV hace un llamado a conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y pasajeros para que adopten comportamientos responsables como reducir la velocidad, evitar el uso del celular mientras conducen, respetar las señales de tránsito, mantener una distancia prudente y no manejar bajo los efectos del alcohol.

La campaña establece una analogía entre el fútbol y la seguridad vial: el conductor es el jugador, las normas de tránsito son el árbitro, la familia es el equipo que espera en casa y la conciencia representa al VAR.

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Como parte de la iniciativa, la entidad presentó “El partido de tu vida”, una representación de un padre de familia que se prepara para emprender un viaje mientras, en paralelo, es presentado como un futbolista que está a punto de disputar una final.

Una comparación que concluye con un mensaje que resume el espíritu de la campaña: “Los grandes jugadores no son los que más arriesgan, sino los que saben tomar la mejor decisión en el momento correcto”.

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Con “¡Ponte la 10!”, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca que los colombianos entiendan que la verdadera victoria no está en llegar primero, sino en regresar sanos y salvos a casa.

De acuerdo con análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con base en información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el exceso de velocidad, la desobediencia de las señales de tránsito, la conducción en estado de embriaguez y las posibles fallas mecánicas se mantienen entre las principales causas de los siniestros viales en Colombia.

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Además, la ANSV recordó que estas conductas ponen en riesgo la vida de todos los actores en las vías y reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito para prevenir tragedias.

La entidad destacó que los motociclistas continúan siendo las principales víctimas fatales en hechos relacionados con el exceso de velocidad y el incumplimiento de las señales de tránsito.

Además, insistió en que acciones tan sencillas como moderar la velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y realizar revisiones mecánicas periódicas pueden marcar la diferencia entre llegar a salvo o verse involucrado en un siniestro.