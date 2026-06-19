“Se nos atravesó hasta con la vaca”: Gobernador de Antioquia arremetió contra Petro por sacar pecho de obras en el departamento

Gobernador de Antioquia arremetió contra Petro por obras de infraestructura en Urabá

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro por atribuirse avances en las obras de la Nueva Vía al Mar hacia Urabá y el proyecto de acueducto para esa subregión, asegurando que la Nación abandonó las iniciativas y que han sido la Gobernación y la Alcaldía de Medellín las que han asumido la mayor carga financiera.

Durante una intervención desde Angostura, el mandatario departamental cuestionó la presencia del jefe de Estado en medio de la recta final de la campaña electoral y lo acusó de intentar apropiarse de logros ajenos.

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Andrés Julián Rendón arremetió contra Petro por atribuirse obras en el departamento

“Le digo al presidente Petro: usted perdió hasta la vergüenza. La Nueva Vía al Mar de Urabá la estamos sacando adelante nosotros, porque su gobierno la dejó tirada por su resentimiento con este pueblo”, afirmó Rendón.

El gobernador recordó que tanto Antioquia como Medellín han destinado cerca de tres billones de pesos para sacar adelante las obras que, según dijo, fueron abandonadas por el Gobierno nacional.

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“Se nos atravesó hasta con la vaca. No venga a ganarse padrenuestros con indulgencias ajenas. Antioquia y Medellín han puesto cerca de tres billones de pesos para hacer realidad este proyecto, tramo que ustedes abandonaron”, manifestó.

Rendón aseguró que las obras “hoy superan el 80 % de ejecución gracias al compromiso y al esfuerzo de mis paisanos”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que la única responsabilidad que actualmente depende del Gobierno nacional es “la instalación de los equipos electromecánicos. Debieron haber comenzado su instalación desde noviembre de 2025, pero la desidia es suya con Antioquia, de la que parece haberse contagiado el contratista, y esos equipos están embodegados, acumulando polvo”, afirmó.

El mandatario departamental también criticó que, a pocos días de las elecciones, el presidente Petro destacara los avances de las obras.

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“Y ahora, a tres días de elecciones, usted sale a colgarse medallas ajenas. Increíble. Antioquia puso los recursos, asumió las responsabilidades y le dejará a Urabá su vía y su acueducto”, concluyó.