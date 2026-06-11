Expertos destacan el auge de la movilidad eléctrica en Colombia y los retos para sostener su crecimiento

La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en Colombia. El aumento en la oferta de vehículos eléctricos han ganado terreno. Sin embargo, expertos del sector advierten que aún existen desafíos en materia de regulación, infraestructura y capacidad energética para mantener este ritmo de expansión.

La discusión fue uno de los ejes centrales de Latam Mobility Colombia 2026, evento realizado en Medellín y considerado uno de los principales encuentros sobre movilidad sostenible en la región.

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Colombia representa uno de los países de mayor crecimiento en la compra de vehículos eléctricos

Andrés García, director de Latam Mobility para Latinoamérica, aseguró que Colombia se ha convertido en uno de los países con mayor crecimiento relativo en adopción de vehículos eléctricos.

“Colombia no vende más vehículos eléctricos que Brasil o México, pero en penetración de mercado es el país que más está acelerando en electromovilidad”, explicó.

Según el experto, mientras mercados más consolidados como México cuentan con una penetración cercana al 6 %, Colombia ya supera el 17 %, impulsada por el crecimiento de las ventas y el interés de los usuarios por las nuevas tecnologías.

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Además, destacó que el país ocupa una posición relevante en transporte público sostenible, al ubicarse entre las naciones con mayor cantidad de buses eléctricos en operación.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del mercado, especialistas coinciden en que la expansión de la infraestructura de carga será fundamental para consolidar la transición energética.

“La infraestructura de carga se tiene que desarrollar mucho para que el usuario hoy diga: puedo pasarme a las nuevas tecnologías sin temor a no tener dónde cargar”, afirmó García.

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El directivo señaló que Colombia ha dado pasos importantes, como la adopción de un protocolo unificado para los sistemas de carga, aunque todavía persisten retos relacionados con la regulación y la operación del ecosistema.

En la misma línea, María Cristina Castro, gerente general de AutoVardí - Grupo Vardí, consideró que el país necesita avanzar en la estandarización y en la construcción de un ecosistema integral alrededor de la movilidad sostenible.

“Colombia sí requiere estandarización. Vemos con buenos ojos que todos los vehículos que se importen sean regulados a través de carga tipo dos”, indicó.

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La directiva agregó que aún existen aspectos regulatorios pendientes, especialmente en torno a la comercialización y gestión de la energía.

El crecimiento del mercado también ha estado acompañado por una mayor oferta de vehículos eléctricos e híbridos y por una reducción en las barreras de entrada para los consumidores.

“Nosotros somos unos convencidos de que Colombia necesita tener un pie en cada nivel de movilidad sostenible”, señaló María Cristina Castro.

La ejecutiva destacó que los usuarios han comenzado a perder el temor frente a las nuevas tecnologías gracias a la evolución de las baterías, las garantías ofrecidas por las marcas y el fortalecimiento de los servicios posventa.

Asimismo, aseguró que la llegada de nuevos competidores al mercado beneficia directamente a los consumidores. “Siempre he pensado que entre más competidores haya, más beneficioso es para el cliente y consumidor final”, afirmó.

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Un sector con perspectivas de crecimiento

De acuerdo con cifras citadas durante Latam Mobility Colombia 2026, entre enero y mayo de este año se matricularon 19.542 vehículos eléctricos e híbridos en el país, lo que representa un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo de 2025.

Para los expertos, este comportamiento demuestra que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones avanza con fuerza en Colombia, aunque su consolidación dependerá del desarrollo de infraestructura, la seguridad jurídica y la capacidad del país para responder a una demanda energética cada vez mayor.

Latam Mobility Colombia 2026, en su sexta versión, reúne a más de 200 empresas y representantes de 25 nacionalidades, consolidándose como uno de los principales escenarios de discusión sobre el futuro de la movilidad sostenible en América Latina.