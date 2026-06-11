Fuerte controversia por comunicado de exmagistrados que aseguran que Abelardo De la Espriella no podría ser presidente por nacionalidad estadounidense

Un grupo de exmagistrados de altas cortes, exintegrantes de tribunales y docentes universitarios de derecho publicó un comunicado en el que sostiene que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella enfrentaría una incompatibilidad para ejercer la Presidencia de Colombia debido a su nacionalidad estadounidense.

El documento, fechado el 10 de junio de 2026 y suscrito por juristas como José Gregorio Hernández Galindo, Jaime Córdoba Triviño, Pablo Cáceres Corrales, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Jorge Iván Palacio Palacio, Stella Conto Díaz del Castillo, Ramiro Pazos Guerrero y Edgardo Villamil Portilla, entre otros, generó una fuerte controversia en medio del debate electoral.

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Exmagistrados generan fuerte polémica al asegurar que Abelardo De la Espriella no puede ser presidente por su doble nacionalidad

En el texto, los firmantes aclaran que la doble nacionalidad, por sí sola, no impide aspirar a la Presidencia, pero consideran que el caso de la ciudadanía estadounidense tiene particularidades jurídicas. De la Espriella tiene tres: italiana, estadounidense y colombiana.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia. Por el contrario, la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, señala el comunicado.

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Los juristas sostienen que la nacionalización estadounidense implica asumir compromisos, “la razón: la naturalización para adquirir la nacionalidad estadounidense se realiza por medio de un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia y con el juramento que tiene que realizar cualquier persona que pretenda ocupar esa dignidad”, agregan.

El documento también recuerda que la Constitución no contempla expresamente la doble nacionalidad como una inhabilidad para llegar a la Casa de Nariño.

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“Es entonces claro que la doble nacionalidad no impide por sí misma que una persona ocupe la presidencia. Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no tanto porque la persona tenga formalmente otra nacionalidad sino por los eventuales compromisos que pueda implicarle esta nueva nacionalidad”, explican los firmantes.

Uno de los apartes que más ha llamado la atención es aquel en el que los exmagistrados afirman que la jefatura del Estado exige una lealtad exclusiva con Colombia.

“La presidencia es entonces un cargo que implica una profunda lealtad y fidelidad hacia Colombia, nuestra Constitución y nuestras leyes, por lo cual no puede ser presidente quien, de manera solemne y con efectos jurídicos, al nacionalizarse estadounidense, ha renunciado en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia nuestro país”, se lee en el documento.

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Asimismo, advierten que “estas funciones y obligaciones del presidente en Colombia entran en radical contradicción con las obligaciones adquiridas hacia Estados Unidos por quien se nacionaliza en ese país. Recordemos que esa persona ha adquirido la obligación prevalente de defender los intereses de Estados Unidos, incluso con las armas, frente a cualquiera de quienes ese país llegue a considerar sus enemigos”, indica el texto.

Finalmente, concluyeron que “por todas las anteriores razones, consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia”.

En otro apartado, los juristas aclaran que “nuestro análisis es exclusivamente en derecho colombiano y creemos que en nuestro ordenamiento constitucional no puede ser presidente de Colombia una persona que para nacionalizarse en Estados Unidos haya hecho el juramento exigido por ese país”, concluyen.