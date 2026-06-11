Audiencia Blessd: El cantante y su manager enfrentan la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento

Este jueves, 11 de junio, se citó en Medellín la audiencia de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, así como contra su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como ‘Dímelo Jara’, y la abogada Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

La diligencia se adelanta ante el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, luego del aplazamiento ocurrido por inconvenientes en los despachos judiciales y problemas de salud del juez asignado al caso.

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Blessd enfreta audiencia de imputación de cargos por secuestro extorsivo agravado

De acuerdo con una comunicación del Centro de Servicios Judiciales, la audiencia fue programada para las 8:00 de la mañana del 11 de junio.

Los cuatro investigados deberán responder inicialmente por el delito de secuestro extorsivo agravado, en un proceso originado por la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, reconocido por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en junio de 2022 en un estudio de grabación ubicado en el sur de Medellín, donde la presunta víctima aseguró haber sido retenida y amenazada en medio de una disputa relacionada con presentaciones artísticas y asuntos contractuales.

El denunciante aseguró que durante el encuentro intentaron obligarlo a firmar un contrato y que fue víctima de agresiones.

“Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer: firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, afirmó Andrés Felipe Sánchez a medios de comunicación.

Por su parte, la defensa del artista ha sostenido que Blessd no se encontraba en el lugar de los hechos y que el expediente era considerado un asunto cerrado desde hace varios años.

La audiencia de este jueves constituye la primera etapa formal del proceso penal, en la que la Fiscalía expondrá los hechos y los elementos de prueba que sustentan la imputación, además de solicitar una medida de aseguramiento contra los procesados.

Sobre las 8 de la mañana el juez hizo la confirmación de la presencia de los indiciados y de la víctima, confirmándose la presencia del cantante en la diligencia virtual.