Petro no logró encontrarse con alcalde de Nueva York tras advertencia de poder ser arrestado

Petro no pudo reunirse con el alcalde de Nueva York ante advertencias de ser arrestado

En las últimas horas se conoció que un encuentro que el presidente Gustavo Petro tenía previsto tener con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no se llevó a cabo luego de que autoridades estadounidenses advirtieran que cualquier actividad por fuera de la agenda oficial ante las Naciones Unidas podría acarrearle consecuencias.

La información fue revelada por The Washington Post, medio que aseguró que la administración del presidente Donald Trump consideró improcedente la reunión privada que Petro planeaba realizar con el alcalde neoyorquino, al considerar que esta excedía las condiciones bajo las cuales se autorizó su ingreso a Estados Unidos.

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Petro no pudo encontrarse con alcalde de Nueva York ante advertencia de poder ser detenido

El presidente viajó a Nueva York en calidad de representante del país que ejerce durante junio la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. Su participación se centró en las sesiones bajo el tema “Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera”, programadas entre el 9 y el 11 de junio.

Durante su intervención de este miércoles, 10 de junio, ante el organismo internacional en Manhattan, Petro abordó asuntos relacionados con la paz y el conflicto en Oriente Medio, aunque también hizo referencias a su controvertida publicación sobre Adolf Hitler y cuestionó al empresario Elon Musk y a la red social X.

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Según el diario estadounidense, la Casa de Nariño tenía previsto un encuentro reservado entre Petro y Mamdani, quien ha sido identificado con posiciones políticas de izquierda. La conversación, de acuerdo con la publicación, giraría alrededor de la situación de la democracia en América.

Sin embargo, el encuentro fue cancelado de manera discreta por la delegación colombiana después de que funcionarios estadounidenses consideraran que dicha reunión no hacía parte de la agenda autorizada.

De acuerdo con The Washington Post, la interpretación de la comitiva colombiana fue que existía el riesgo de que el mandatario pudiera ser detenido si incumplía las restricciones asociadas a su visado.

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“Una visa es un privilegio, no un derecho. La visa estadounidense de cualquier persona corre el riesgo de ser revocada si visita Estados Unidos e insta de manera escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente debidamente electo de los Estados Unidos”, afirmó un funcionario estadounidense, cuya identidad fue mantenida en reserva y que fue citado por el periódico.

La relación entre ambos gobiernos atraviesa un momento complejo desde que, en septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa a Petro tras unas declaraciones en las que invitó a militares estadounidenses a desconocer órdenes del presidente Trump.

Posteriormente, en marzo de 2026, Petro informó que el visado había sido restablecido y que tendría vigencia hasta la finalización de su mandato.

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La decisión de impedir actividades adicionales durante su visita a Nueva York también se produciría en medio de las recientes diferencias entre Bogotá y Washington. Uno de los episodios más recientes ocurrió después de que Trump manifestara públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, vencedor de la primera vuelta en Colombia, situación que generó reacciones del presidente colombiano.

A ello se suma la relación distante que el mandatario estadounidense mantiene con Zohran Mamdani. En abril pasado, Trump cuestionó las propuestas del alcalde de Nueva York y lo acusó de impulsar políticas que, a su juicio, afectarían económicamente a la ciudad mediante un aumento de impuestos.