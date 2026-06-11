Rifirrafe entre José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, la fórmula de Iván Cepeda no llegó al debate vicepresidencial

José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda, respectivamente.

La ausencia de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en el debate organizado por Portafolio, Canal 1 y Vélez por la Mañana desató un nuevo enfrentamiento con José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de Abelardo de la Espriella.

El episodio volvió a evidenciar las diferencias que han marcado la organización de los debates en la campaña presidencial y vicepresidencial, en medio de desacuerdos sobre los formatos y las condiciones de los encuentros entre los candidatos.

Poco antes del inicio del debate, Quilcué explicó a través de su cuenta de X las razones por las cuales decidió no asistir y lanzó críticas contra Restrepo.

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Enfrentamiento entre José Manuel Restrepo y Aida Quilcué por debate de vicepresidentes

“Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la ‘superioridad’ que cree tener, y eso es muy diferente”, escribió la lideresa indígena a través de su cuenta de X.

En el mismo mensaje, la candidata aseguró que no estaba dispuesta a participar en lo que calificó como un ambiente hostil. “No estoy interesada en participar de ese juego sucio y racista”, manifestó.

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Además, sostuvo que prefiere dialogar directamente con los ciudadanos en los territorios y envió un nuevo mensaje al exministro. “El día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos”, agregó.

La respuesta de Quilcué se produjo después de unas declaraciones de José Manuel Restrepo en una entrevista con la periodista Eva Rey, en la que cuestionó la escasa presencia pública de la fórmula de Iván Cepeda y la calificó como una “candidata fantasma”.

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Tras las acusaciones, Restrepo respondió, “nunca he cuestionado su origen, su identidad ni las comunidades que representa. He cuestionado sus ideas y sus posiciones públicas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia”, señaló.

El exministro también advirtió que “convertir las diferencias políticas en acusaciones de discriminación no fortalece el debate; lo empobrece”, afirmó.

Restrepo insistió en que la campaña debe concentrarse en discutir propuestas sobre los principales problemas del país.