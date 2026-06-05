Lanzan créditos de hasta 600 millones para impulsar negocios en Antioquia

Opciones de créditos para emprendedores y empresarios en Antioquia

Los emprendedores, comerciantes y pequeños empresarios de Antioquia tendrán una nueva alternativa de financiación. Durante los próximos tres meses comenzará a operar en Bello una nueva oficina de Banco Mundo Mujer, entidad que anunció una estrategia para fortalecer el acceso al crédito, el ahorro y la inversión en una de las regiones con mayor dinamismo económico del país.

La llegada al municipio del norte del Valle de Aburrá hace parte de un plan de crecimiento nacional con el que la entidad busca ampliar su cobertura y acercar servicios financieros a más colombianos, especialmente a quienes lideran micro y pequeñas empresas.

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Lanzan créditos para emprendedores y pequeños empresarios en Antioquia

Según explicó el banco, Antioquia representa una oportunidad estratégica debido a la fortaleza de su tejido empresarial y al papel que desempeñan miles de emprendimientos y negocios familiares en la economía regional.

“Antioquia es una región con una gran dinámica empresarial y un importante tejido de micro y pequeños negocios que impulsan la economía local. Por ello, hemos identificado una oportunidad para acompañar a los emprendedores y empresarios de Bello con soluciones financieras que contribuyan al crecimiento de sus unidades productivas”, señaló la entidad.

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La operación iniciará en Bello, donde se concentrará la atención a microempresarios, comerciantes, emprendedores y familias interesadas en acceder a productos financieros diseñados para fortalecer sus proyectos y mejorar sus oportunidades económicas.

La entidad indicó que los resultados obtenidos en esta primera etapa servirán para evaluar futuras expansiones en otros municipios del departamento.

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Con esta apuesta, el banco espera convertirse en un aliado para los pequeños negocios que requieren recursos para ampliar inventarios, modernizar procesos, adquirir equipos o impulsar nuevas líneas de negocio.

Uno de los principales atractivos de la oferta será la disponibilidad de líneas de financiación con montos que podrán ir desde un millón de pesos hasta aproximadamente 600 millones de pesos.

Los recursos estarán disponibles para diferentes perfiles de clientes, incluyendo propietarios de negocios con al menos un año de funcionamiento, trabajadores, pensionados y personas interesadas en fortalecer sus hábitos de ahorro e inversión.

Cada solicitud será analizada de manera individual, teniendo en cuenta la capacidad de pago y las necesidades específicas de cada cliente.

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La entidad destacó que su experiencia se ha enfocado en acompañar a microempresarios y emprendedores de diversos sectores económicos mediante soluciones ajustadas a sus realidades financieras.

A diferencia de otros programas de financiación enfocados en actividades específicas, la estrategia contempla el acompañamiento a negocios de múltiples sectores.

Comercio, servicios, manufactura, actividades agropecuarias y emprendimientos familiares hacen parte de las áreas que podrán acceder a las alternativas financieras ofrecidas por la entidad.

Más allá de priorizar una actividad económica determinada, el objetivo es respaldar iniciativas con potencial de crecimiento, generación de empleo y desarrollo para las comunidades donde operan.

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“Cuando un microempresario accede a financiación responsable, puede fortalecer su negocio, generar empleo, mejorar los ingresos de su familia y aportar al desarrollo de su comunidad”, destacó el banco.

La apertura de la nueva oficina marcará el ingreso formal de Banco Mundo Mujer al mercado antioqueño y podría convertirse en el primer paso para futuras expansiones en otros municipios del departamento.