Se conoce la condena a la que se enfrentaría el cantante Blessd por el delito de secuestro extorsivo

El cantante urbano Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo agravado denunciado en 2022.

La diligencia judicial fue programada para el próximo 9 de junio de 2026 en Medellín. Junto al artista también fueron convocados Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

También le puede interesar: La subasta que casi nunca fue: 10 de 11 procesos de contratación del transporte escolar en Medellín terminaron sin competencia de precios

El delicado delito al que se enfrenta el cantante Blessd

De acuerdo con El Colombiano, la investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, recordado por su participación en el programa Yo Me Llamo como imitador de Ozuna y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez.

Según la denuncia, los afectados habrían sido citados a unos estudios de grabación ubicados en el sector de La Frontera, entre Medellín y Envigado, donde presuntamente fueron retenidos y amenazados debido a presentaciones artísticas remuneradas en las que se imitaba a Blessd.

Lea también: Reconocida Influencer reveló lo que sufrió en su infancia y por qué no podría votar por uno de los candidatos presidenciales

De acuerdo con la legislación colombiana, el secuestro extorsivo es uno de los delitos más graves contra la libertad individual. El Código Penal establece para esta conducta penas que van desde los 320 hasta los 504 meses de prisión, es decir, entre 26 años y ocho meses y 42 años de cárcel, además de multas que pueden superar los miles de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La modalidad agravada, por la que fueron citados los investigados, contempla circunstancias que aumentan la gravedad de la conducta y pueden influir en la eventual sanción que determine la justicia en caso de una condena.

Puede leer: ¿Le hizo el feo?: En redes reaccionan al momento incómodo que vivió Antonella Petro con James Rodríguez

La decisión de la Fiscalía se produjo después de que una tutela admitida por el Tribunal Superior de Medellín ordenara reactivar actuaciones dentro del expediente en abril de 2026.

Por medio de su abogado, la presunta víctima celebró la decisión judicial. “Recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados, por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado”, indicó Sebastián Gutiérrez.

Más noticias: Festivos Colombia: Confirman por decreto un nuevo festivo en honor a la virgen de Chiquinquirá

Sin embargo, Blessd ha negado los señalamientos. El artista sostuvo anteriormente que sí existió una reunión entre las partes en junio de 2022, pero aseguró que no estuvo presente y rechazó las acusaciones en su contra.

Por ahora, el cantante tiene derecho a la presunción de inocencia y a la espera del avance del proceso judicial y que la Fiscalía presente los elementos probatorios con los que busca sustentar la imputación.