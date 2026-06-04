¿Le hizo el feo?: En redes reaccionan al momento incómodo que vivió Antonella Petro con James Rodríguez

Un breve momento ocurrido durante el encuentro entre integrantes de la Selección Colombia y el presidente Gustavo Petro se convirtió en tema de discusión en redes sociales, luego de que varios usuarios aseguraran que el capitán del combinado nacional, James Rodríguez, habría ignorado a Antonella Petro cuando ella intentaba saludar a los jugadores.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en las redes sociales, muestran a la hija del mandatario saludando a los jugadores, mientras Petro les entregaba un regalo antes de viajar al Mundial 2026.

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Aseguran que James Rodríguez le hizo un desplante a Antonella Petro durante la despedida organizada por el gobierno

Previo a abordar el vuelo que los llevará hasta California, el presidente le entregó la bandera al director técnico Néstor Lorenzo como acto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos.

En el acto participaron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y la hija menor del Presidente, Antonella Petro.

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Al instante en las redes sociales se conoció el video que ha sido interpretado de distintas maneras por los usuarios, varios señalaron que James aparentemente no respondió al gesto de Antonella, lo que desató una ola de comentarios y opiniones divididas.

Al parecer, la hija del presidente le habría hecho una petición a James Rodríguez pero este habría dicho que no, presuntamente para no romper el protocolo y siguió en la fila como todos los demás.

Algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales son: “Marica y el desplante de James a Antonella queeeeee, la niña toda feliz de verlos y vea…”, “James le hizo el feo a Antonella??????”, “Ni James ni Lucho (y otros más) voltearon a mirar a Petro cuando les tendió la mano. James no posó en la foto presidencial con la bandera y prefirió hacerse atrás además de hacerle el feo a Antonella” y “Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible. Muy mal James Rodríguez. Qué decepción”, escribió otro usuario.