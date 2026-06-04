Aseguran que Armando Benedetti no tendría espacio en la campaña de Iván Cepeda

Armando Benedetti no estaría en los planes de la campaña de Iván Cepeda

La campaña presidencial de Iván Cepeda atraviesa días decisivos tras los resultados de la primera vuelta, en la que quedó por detrás de Abelardo de la Espriella por cerca de 670.000 votos. Para establecer una estrategia y remontar la diferencia, revelan que a Armando Benedetti no lo tendrían en cuenta en el equipo del Pacto Histórico.

La posibilidad de que el actual ministro del Interior asumiera un rol más activo en la campaña había sido objeto de especulación durante los últimos días, especialmente por la experiencia política que ha acumulado en anteriores contiendas presidenciales. Sin embargo, fuentes cercanas a distintos sectores del Gobierno aseguran que, por ahora, esa opción no estaría sobre la mesa.

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Armando Benedetti no sería tomado en cuenta para la campaña de segunda vuelta de Iván Cepeda

Según versiones conocidas por El Colombiano, desde hace varios meses se habría planteado la posibilidad de que Benedetti participara en la organización de la campaña. No obstante, la idea no cuajó y las diferencias estratégicas entre distintos sectores del petrismo habrían impedido un acercamiento.

La discusión ocurre en un momento complejo para la candidatura de Cepeda, que intenta reorganizarse después de una primera vuelta en la que no logró capitalizar las ventajas que varias encuestas le atribuían meses atrás.

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Ahora, analistas y dirigentes políticos han señalado que ciertas decisiones tomadas durante los primeros días posteriores a las elecciones no habrían ayudado a ampliar el respaldo entre los votantes independientes.

En ese contexto, el nombre de Benedetti volvió a aparecer debido a su historial en campañas presidenciales anteriores y a su capacidad para construir alianzas políticas en regiones consideradas claves para cualquier aspiración presidencial.

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Fuentes consultadas por el mismo medio aseguran que estas diferencias no solo se reflejan en el Gobierno Nacional, sino también en el equipo que rodea a Cepeda, donde persiste el debate sobre cuál debe ser el rumbo de la estrategia para las próximas semanas.