Desmanes de más de 40 encapuchados en la Universidad de Antioquia obligan al cierre de la Avenida Barranquilla

Explosiones y desmanes por más de 40 encapuchados en la Universidad de Antioquia en Medellín. (Foto: Cortesía Denuncias Antioquia - 3 de junio de 2026)

Una nueva jornada de alteraciones del orden público se registró este martes en la Universidad de Antioquia, donde enfrentamientos entre encapuchados y la Policía obligaron a evacuar parte del campus universitario y provocaron el cierre total de la Avenida Barranquilla, una de las principales vías del norte de Medellín.

De acuerdo con reportes conocidos durante la emergencia, dentro de la sede principal de la institución se presentaron disturbios acompañados de la detonación de artefactos explosivos. Videos grabados por ciudadanos mostraron a varios encapuchados ubicados en los accesos de la universidad mientras estudiantes y personal administrativo abandonaban las instalaciones.

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Se registran explosiones y desmanes en la Universidad de Antioquia este miércoles, 3 de junio de 2026

La Secretaría de Seguridad de Medellín informó que en el lugar había al menos 40 encapuchados y confirmó que se presentaban confrontaciones con unidades antidisturbios de la Policía.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, lanzó una fuerte crítica contra los responsables de los hechos, “son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder. Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”.

La situación también impactó actividades académicas y eventos programados dentro de la institución. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que un foro con los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia tuvo que ser suspendido debido a los disturbios.

“Le he pedido a la Policía que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la U. de A. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar”, manifestó el mandatario departamental.

Rendón insistió en que la autonomía universitaria no puede ser utilizada como argumento para permitir acciones violentas dentro del campus.

“La autonomía universitaria no es terrorismo. Los estudiantes y profesores tienen derecho a gozar del campus del Alma Mater de los Antioqueños con seguridad y tranquilidad”, agregó.

Las afectaciones también se sintieron en la movilidad de la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, los problemas comenzaron hacia las 10:50 de la mañana, cuando fue necesario cerrar la calle 67, conocida como Avenida Barranquilla, entre el sector de Punto Cero y la avenida Ferrocarril en ambos sentidos.

Horas después, las restricciones seguían vigentes, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores utilizar corredores alternos como el Puente del Mico, el puente Horacio Toro, la Autopista Norte y la carrera 65.

El sistema Metro también reportó afectaciones operativas debido a la situación. A través de sus canales oficiales informó que desde las 10:49 de la mañana la Línea 1 de buses de Metroplús operaba de manera parcial entre Universidad de Medellín y Minorista, así como entre Hospital y Parque de Aranjuez, mientras se superaba la contingencia.