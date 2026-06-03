Antioquia lidera la transformación hacia la movilidad sostenible con el auge de los vehículos híbridos y eléctricos

La movilidad sostenible dejó de ser una apuesta de futuro para convertirse en una realidad que cada vez gana más espacio en las calles. Impulsados por el ahorro en combustible, beneficios como la exención del pico y placa y una creciente conciencia ambiental, miles de personas están cambiando los vehículos de combustión tradicional por modelos híbridos y eléctricos.

Las cifras reflejan esa transformación. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco, durante 2025 se matricularon cerca de 68.000 vehículos híbridos y más de 19.700 eléctricos en el país, cifras récord para el sector automotor colombiano.

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Antioquia lidera el auge de los vehiculos híbridos y eléctricos

La tendencia se mantiene durante 2026. Antioquia, por ejemplo, registra crecimientos superiores al 30 % en la venta de vehículos eléctricos e híbridos, consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del país para las nuevas tecnologías de movilidad.

Para Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia, el comportamiento del mercado antioqueño tiene una explicación clara y es que existe una mayor disposición de los consumidores a adoptar tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes.

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“Medellín tradicionalmente ha sido una ciudad más abierta a las tecnologías verdes. Los consumidores están más educados frente al impacto ambiental y son más proclives a probar soluciones que representen beneficios para el medio ambiente”, explicó.

Según el directivo, los beneficios económicos también están impulsando el cambio. Los vehículos electrificados ofrecen menores costos operativos, reducen el gasto en combustible y permiten acceder a incentivos que los hacen más atractivos frente a los automóviles tradicionales.

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Aunque el objetivo de largo plazo sigue siendo la electrificación total, buena parte de los compradores colombianos está optando por una transición gradual a través de tecnologías híbridas.

Entre las alternativas que más crecen aparecen los híbridos enchufables y los vehículos de rango extendido, una tecnología que combina la experiencia de conducción eléctrica con la tranquilidad de contar con una fuente adicional de energía para trayectos largos.

“El consumidor colombiano quiere entrar al mundo eléctrico, pero todavía existe preocupación por la infraestructura de carga. Por eso estas tecnologías se han convertido en una alternativa muy atractiva”, señaló López.

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La principal diferencia es que el vehículo se mueve siempre mediante motores eléctricos, mientras un pequeño motor de combustión funciona únicamente como generador para recargar las baterías cuando es necesario.

El desafío sigue siendo la infraestructura para vehículos eléctricos

A pesar del crecimiento acelerado de las ventas, el desarrollo de la infraestructura de carga continúa siendo uno de los principales retos para el país.

“Nos faltan más electrolineras y más puntos de carga. Ese es uno de los desafíos para acelerar la adopción de vehículos completamente eléctricos”, reconoció el ejecutivo.

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Precisamente, la tecnología de rango extendido ha encontrado espacio en mercados donde la infraestructura aún está en proceso de expansión, permitiendo que más usuarios den el salto hacia la electrificación sin sacrificar autonomía.

El comportamiento del mercado confirma una tendencia cada vez más evidente: los colombianos quieren vehículos más eficientes, menos contaminantes y con menores costos de operación. Mientras las ventas continúan creciendo, el reto para el sector será ampliar la infraestructura y garantizar que la transición hacia una movilidad más limpia avance al mismo ritmo que la demanda.