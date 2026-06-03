Día Mundial de la Nutrición: la alimentación ya no solo cuida el cuerpo, también podría proteger la memoria, según expertos

Durante décadas, la conversación sobre la nutrición estuvo enfocada principalmente en el control del peso corporal, los niveles de energía y la prevención de enfermedades físicas. Sin embargo, recientes investigaciones han ampliado el panorama al analizar cómo la calidad de la alimentación y el aporte adecuado de nutrientes pueden influir también en la salud cerebral, la memoria y el proceso de envejecimiento cognitivo.

También puede leer:¿Cómo podemos preparamos para envejecer? : el médico experto Rodrigo Santacoloma, responde

En el marco del Día Mundial de la Nutrición, expertos y estudios científicos coinciden en que una alimentación adecuada podría desempeñar un papel importante no solo en el bienestar físico, sino también en la preservación de las capacidades mentales a lo largo de la vida.

¿La alimentación protege el cerebro? Estudios destacan su papel en la memoria y el envejecimiento cognitivo

Uno de los estudios que ha impulsado esta conversación es COSMOS-Mind, un ensayo clínico aleatorizado que realizó seguimiento durante tres años a más de 2.200 adultos mayores. La investigación evaluó el impacto de la suplementación diaria con multivitamínicos sobre diferentes funciones cognitivas y encontró asociaciones con mejoras en la cognición global, así como en aspectos clave como la memoria y la función ejecutiva.

A estos hallazgos se suman los resultados de COSMOS-Web, una investigación que involucró a más de 3.500 participantes y analizó el desempeño de la memoria mediante herramientas digitales. Según los investigadores, la suplementación con multivitamínicos mostró asociaciones positivas con la función cognitiva, con efectos comparables a aproximadamente tres años de envejecimiento cognitivo.

Los resultados han fortalecido una idea que cada vez gana más espacio en la comunidad científica: la alimentación saludable, complementada cuando sea necesario con una adecuada suplementación nutricional, podría contribuir al mantenimiento de ciertas capacidades cognitivas durante el envejecimiento.

Esta discusión adquiere especial relevancia en América Latina, una región que enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad alimentaria y calidad nutricional. De acuerdo con el más reciente Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, aunque la prevalencia del hambre ha disminuido hasta ubicarse en 5,1 % durante 2024, más de 33 millones de personas continúan padeciéndola.

El informe también advierte que cerca de 167 millones de habitantes viven con algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que 181,9 millones de personas no pueden costear una dieta saludable. A esto se suma que alrededor de 141 millones de adultos enfrentan problemas de obesidad, reflejando la complejidad de los retos nutricionales en la región.

En este contexto, especialistas insisten en que la discusión ya no debe centrarse únicamente en la cantidad de alimentos consumidos, sino en la calidad de la nutrición y en su impacto sobre la salud integral.

La directora de Investigación y Desarrollo para Latinoamérica de Haleon, Cyntia Salerno, afirmó que “combatir la malnutrición en todas sus formas requiere estrategias integrales de prevención, nutrición y educación que garanticen el acceso a una alimentación asequible, diversa y nutritiva”.

La experta destacó que promover hábitos saludables desde edades tempranas y garantizar el acceso a nutrientes esenciales puede generar beneficios a largo plazo tanto para la salud física como para la cognitiva.

En el marco del Día Mundial de la Nutrición, los especialistas coinciden en que comprender las necesidades nutricionales del organismo y adoptar hábitos alimentarios equilibrados se ha convertido en una herramienta clave para favorecer un envejecimiento saludable. Aunque los multivitamínicos pueden constituir una estrategia complementaria en determinados casos, los expertos recalcan que estos no sustituyen una alimentación balanceada, sino que deben acompañar una dieta variada y adecuada a las necesidades de cada persona.