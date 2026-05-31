Este es el peso de Antioquia en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026

Antioquia vuelve a ocupar un lugar determinante en las elecciones presidenciales de Colombia. Aunque concentra cerca del 13 % del censo electoral nacional, su influencia en la definición de la Casa de Nariño ha sido históricamente superior a ese porcentaje y, en algunos casos, ha llegado a representar casi una quinta parte de los votos obtenidos por el candidato ganador.

Los registros electorales de las últimas dos décadas muestran que el comportamiento político del departamento ha tenido una incidencia directa en la elección presidencial. Sin embargo, ese aporte no ha sido uniforme. Ha variado según la afinidad ideológica entre el electorado antioqueño y los aspirantes que finalmente alcanzaron la Presidencia.

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¿Cuál es el peso de Antioquia en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con El Colombiano, las cifras revelan que los candidatos identificados con la derecha y la centroderecha han encontrado en Antioquia uno de sus principales fortines electorales. Durante las elecciones ganadas por Álvaro Uribe en 2002 y 2006, Juan Manuel Santos en 2010 e Iván Duque en 2018, el departamento aportó entre el 15 % y el 18 % de los votos obtenidos por los mandatarios electos.

El caso más representativo ocurrió en 2018. Iván Duque recibió en Antioquia más de 1,37 millones de votos en primera vuelta y cerca de 1,85 millones en segunda vuelta. Esto significó que aproximadamente uno de cada cinco votos que obtuvo a nivel nacional provino del departamento, convirtiéndolo en su principal soporte electoral.

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La situación fue distinta en las elecciones de 2014 y 2022. Cuando Juan Manuel Santos impulsó el proceso de paz con las Farc y cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, el peso de Antioquia dentro de la votación nacional de ambos mandatarios disminuyó considerablemente y se ubicó entre el 8 % y el 9 %.

En esos procesos, además, la mayoría de los votantes antioqueños respaldó a candidatos que finalmente no llegaron a la Presidencia. En 2014, el departamento se inclinó por Óscar Iván Zuluaga, mientras que en 2022 apoyó primero a Federico Gutiérrez y posteriormente a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.

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Aunque Antioquia continúa siendo uno de los territorios más favorables para la derecha, el avance de los sectores de izquierda durante las últimas dos décadas ha sido significativo.

A comienzos de siglo, las candidaturas de izquierda tenían una presencia marginal en el departamento. Sin embargo, el crecimiento de figuras como Carlos Gaviria, Clara López y posteriormente Gustavo Petro permitió consolidar una base electoral cada vez más sólida, especialmente en Medellín, el Valle de Aburrá y algunos municipios del Oriente cercano.

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En 2022, Petro alcanzó cerca de 942.000 votos en segunda vuelta, equivalentes a un tercio de la votación departamental. Aunque perdió ampliamente frente a Rodolfo Hernández en Antioquia, obtuvo el mejor resultado histórico de la izquierda en el departamento.

Analistas coinciden en que ese crecimiento se explica por el fortalecimiento del voto urbano y por la capacidad de las candidaturas progresistas para atraer electores de centro durante las segundas vueltas presidenciales.