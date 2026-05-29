“Asesinos. Cínicos”: Federico Gutiérrez por decisión de cabecillas de no vender tusi

Federico Gutiérrez señaló de 'cínicos' a cabecillas de las estructuras criminales por decir que no venderán tusi en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra las estructuras criminales de la ciudad luego de que algunos de sus cabecillas anunciaran que dejarían de comercializar drogas sintéticas en los alrededores del Parque Bicentenario.

Durante una intervención pública, el mandatario aseguró que la decisión no representa ningún acto de buena voluntad y calificó de cínica la postura de los grupos delincuenciales, al tiempo que reiteró que las autoridades continuarán enfrentándolos.

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Federico Gutiérrez explotó contra los cabecillas de los jefes de als estructuras criminales de Medellín

“Este tipo de basura, este tipo de droga, es la que todos los días se incauta en la ciudad de Medellín a las estructuras criminales. Las mismas que hoy salen con cinismo, así pues a que le tengamos que dar las gracias como sociedad, con un gran resultado, dizque, la llamada tal, que van a dejar dizque vender droga alrededor del Parque Bicentenario. No, pues gracias. Señores, nosotros los vamos a seguir combatiendo”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde también advirtió sobre las sustancias que están siendo distribuidas por organizaciones dedicadas al narcotráfico y alertó a padres de familia sobre los riesgos que representan para niños y adolescentes.

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“Yo ojo, papás y mamás, miren estas drogas. Drogas saborizadas y con estos muñequitos para hacerlas pasar inofensivas, para lograr adicción entre niños, niñas y adolescentes”, expresó.

Gutiérrez señaló además que las autoridades sanitarias han identificado componentes altamente peligrosos en el llamado tusi o cocaína rosada, una sustancia cuyo consumo ha generado múltiples emergencias médicas en la ciudad.

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“Esa es la llamada cocaína rosada o el tusi. Le están mezclando ketamina, xilacina, cafeína y otros productos químicos. La xilacina la utilizan como producto veterinario para sedar caballos”, explicó.

El mandatario reveló que desde febrero de este año se han registrado varios casos de personas atendidas en centros médicos de Medellín por el consumo de estas sustancias.

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“Desde febrero de este año tenemos 22 personas adultas atendidas en clínicas y hospitales de Medellín, entre los 19 y 40 años, por el uso de estas sustancias. Cinco de ellos han estado en unidad de cuidados intensivos. Y hace pocos días, una de esas personas perdió una de sus piernas, le tuvo que ser amputada”, aseguró.

En medio de su intervención, Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el consumo de drogas y cuestionó los discursos que, según él, han buscado normalizar el uso de sustancias psicoactivas.

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“Por favor, no usen las drogas. Miren, algunas personas como proyecto político nacional se han dedicado a promocionar el uso de las sustancias psicoactivas. Que fumen marihuana, que eso no hace nada. Porque por ahí es donde se arranca y después vienen otras drogas. El uso recreativo, nada. No consumas drogas. Por favor, niños, jóvenes, adultos”, manifestó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará adelantando operativos contra las organizaciones criminales que operan en la ciudad y responsabilizó a estas estructuras por los daños causados a la población.

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“Nosotros vamos a seguir combatiendo las estructuras criminales. Envenenan nuestra gente. Son lo peor que le pasa a nuestra sociedad. Asesinos. Cínicos. Nosotros vamos a seguir combatiendo”, concluyó el alcalde de Medellín.