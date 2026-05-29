Pilas: Bogotá tendrá Ley seca anticipada por la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo

Bogotá se prepara para la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo con una serie de medidas especiales orientadas a preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Entre ellas, la Alcaldía Distrital decretó la aplicación de la ley seca en toda la ciudad desde la tarde de este viernes.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 191 de 2026, expedido por la administración distrital, que fija restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

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Bogotá anticipó la ley seca de cara a las próximas elecciones presidenciales

De acuerdo con la norma, la medida comenzará a regir a partir de las 6:00 de la tarde del viernes 29 de mayo y permanecerá vigente hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

La administración de la capital explicó que la determinación busca contribuir a la seguridad ciudadana, facilitar la convivencia y brindar las condiciones necesarias para que la primera vuelta presidencial se desarrolle sin contratiempos.

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Las autoridades recordaron que durante el periodo de restricción no estará permitido comercializar ni consumir licor en espacios públicos ni en establecimientos abiertos al público, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar la disposición.

Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de la medida podría derivar en sanciones contempladas por la normativa vigente en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

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Desde el Distrito también se invitó a los habitantes de Bogotá a ejercer su derecho al voto de manera responsable y a contribuir al ambiente de respeto que requiere una jornada democrática de esta magnitud.

La medida fue anunciada públicamente por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, quien señaló que la restricción busca garantizar la tranquilidad durante el proceso electoral en la capital del país.