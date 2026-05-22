Impresionante: Incautan 5 toneladas de marihuana en un camión que ingresaba a un parqueadero en Medellín

Incautan 5 toneladas de marihuana en un camión que ingresaba a un parqueadero en Medellín

Un gigantesco cargamento de marihuana fue incautado por las autoridades en Medellín durante un operativo adelantado en la comuna de Belén. En el procedimiento fueron halladas cinco toneladas de la droga que estaban en el interior de un camión que acababa de llegar desde el departamento del Cauca.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mediante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Belén Aguas Frías, donde además fueron capturados cinco hombres señalados de integrar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

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En Medellín incautaron gigantesco cargamento de marihuana y cinco personas fueron capturadas

De acuerdo con las investigaciones, el vehículo de carga ingresó a un parqueadero ubicado en una zona rural de la comuna y, presuntamente, el cargamento iba a ser distribuido durante la madrugada en diferentes sectores de Medellín.

Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de Mello, señalado por las autoridades como presunto coordinador del grupo delincuencial “Las Violetas”.

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Los otros capturados tienen edades entre los 26 y 56 años y, según información oficial, estarían vinculados a las estructuras delincuenciales “La Unión”, “Barrio Antioquia” y “Las Violetas”.

Durante la inspección al camión, los uniformados encontraron las cinco toneladas de marihuana, además de cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para avanzar en la investigación y establecer posibles conexiones criminales.

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El vehículo utilizado para transportar la droga también fue inmovilizado.

Las autoridades señalaron que el cargamento habría sido adquirido en el Cauca y tenía como destino diferentes barrios del suroccidente de Medellín, entre ellos Santa Fe, Barrio Antioquia, Trinidad, El Poblado y el corregimiento de Altavista.

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Según los cálculos de los investigadores, la droga tendría un valor cercano a los 5.000 millones de pesos y de ella podrían obtenerse más de cinco millones de dosis.

Los cinco detenidos presentan antecedentes judiciales por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

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Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias preliminares para definir si son enviados a la cárcel mientras se adelanta el juicio o aceptan cargos.